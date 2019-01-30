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Что стало с актерами сериала «Бедная Настя» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Бедная Настя"
В 2003 году этот сериал имел ошеломительный успех не только в России, но и в других странах. Рассказываем, как изменились и чем занимаются сейчас актеры популярной теленовеллы.

Елена Корикова (Анна)

@korikova_official
После сериала «Бедная Настя» к Елене Кориковой пришла настоящая слава. Она появлялась на обложках глянцевых журналов, а в 2005 году заняла второе место в рейтинге «самых сексуальных женщин мира» по версии FHM. Она участвовала во многих телевизионных проектах, включая шоу «Танцы со звездами» и «Две звезды», а потом начала вести программу «ФортБоярд». После этого она пробовала себя в качестве певицы и записала трек с группой «Винтаж», но в этом направлении карьера звезды не сложилась. Сейчас Елена продолжает сниматься в российских сериалах, играть в театральных постановках. Что касается личной жизни, официально она была замужем один раз, а сейчас ходят слухи, что она встречается с тренером Евгением Нещадиновым.

Петр Красилов (Михаил Репин)

Успешная роль в популярном сериале принесла Петру Красилову еще один успешный проект «Грехи отцов». Однако, как признается сам актер, большинство проб, которые он проходил, оказались неудачными. Одной из его самых успешных работ стал сериал «Не родись красивой», где он сыграл одну из главных ролей. После этого он принял участие еще в нескольких российских проектах, среди которых были комедии, драмы и исторические фильмы. В 2005 году Петр женился на студентке ГИТИСа Ирине Шебеко, а через год у них родилась дочь Александра.

Антон Макарский (Андрей Долгорукий)

@makarskie
Этот актер был известен еще до своей роли в нашумевшем сериале. Он играл в мюзикле «Метро», а после этого его позвали работать в российской адаптации «Собора Парижской Богоматери». Во время съемок в «Бедной Насте» актер записал сольный альбом. На его счету десятки российских проектов, среди которых и сериалы, и полнометражные фильмы. В 2003 году он женился на коллеге Виктории Морозовой. Сейчас пара воспитывает двоих детей: 6-летнюю Марию и 3-летнего Ивана.

Даннил Страхов (Владимир Корф)

@daniil_strahov_art
В сериале Даниил Страхов исполнил одну из главных ролей, которая принесла ему зрительскую популярность. Следующим знаковым проектом для него стала военная драма «Грозовые ворота», коллектив которой был отмечен медалью «За укрепление боевого содружества». После этого он получал роли во многих театральных и телевизионных проектах, и до сих пор востребован среди российских режиссеров. О личной жизни Даниил старается не распространяться, но известно, что в 2001 году он женился на актрисе Марии Леоновой. Детей у супругов нет.
Комментарии1
Актеры , Елена Корикова , Виктория Морозова , Антон Макарский , Ирина Шебеко , Петр Красилов , Мария Леонова , Даниил Страхов , РИА Новости
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