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Как фильм «Овод» свел Олега Стриженова с женой 

Рамблер 2 часа назад
Роман «Овод» писательницы Этель Лилиан Войнич обожали в Советском Союзе, так что его экранизация, вышедшая в 1955 году, стала фаворитом публики. Главную мужскую роль в картине сыграл молодой, но уже популярный актёр Олег Стриженов, а главную женскую роль отдали Марианне Грызуновой-Бебутовой. Олегу и Марианне предстояло играть влюблённых, и артисты были очень убедительны на экране. Роман завязался у исполнителей и в жизни: они стали парой, поженились, а в 1957 году Марианна родила дочь. Оба считали, что лента «Овод» стала для них судьбоносной: несмотря на то, что и у Олега, и у Марианны уже был опыт съёмок в кино, именно «Овод» сделал их звёздами и подарил счастье в личной жизни. Увы, оно оказалось недолгим.
Почему распался брак Стриженовых? Почему на Олега Стриженова обижена дочь? Кого всю жизнь любил актёр? Узнайте обо всём из ролика.
Актеры , Видео , Фильмы , Олег Стриженов
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