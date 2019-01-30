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Чем актеры жертвуют ради получения «Оскара» 

Рамблер 1 час назад
Ради того, чтобы вжиться в образ героя, актёры готовы на многое. Сложный многочасовой грим, замысловатые причёски, которые портят волосы, и даже набор веса или экстремальное похудение — такие жертвы приходится приносить исполнителям, чтобы зрители им поверили, а критики поставили высокие оценки. Так, француженка Марион Котийяр в картине «Жизнь в розовом цвете» (2007) сыграла легендарную певицу Эдит Пиаф. Марион изучила мимику и жесты Пиаф, а ещё сбрила брови, чтобы лицо её стало ещё более похожим на лицо героини. Старания Котийяр вполне окупились: картина заслужила лестные отзывы, а сама Марион получила «Оскар».
Видео рассказывает о других актёрских жертвах, принесённых кинематографу.
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