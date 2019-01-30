Чем актеры жертвуют ради получения «Оскара»

Ради того, чтобы вжиться в образ героя, актёры готовы на многое. Сложный многочасовой грим, замысловатые причёски, которые портят волосы, и даже набор веса или экстремальное похудение — такие жертвы приходится приносить исполнителям, чтобы зрители им поверили, а критики поставили высокие оценки. Так, француженка Марион Котийяр в картине «Жизнь в розовом цвете» (2007) сыграла легендарную певицу Эдит Пиаф. Марион изучила мимику и жесты Пиаф, а ещё сбрила брови, чтобы лицо её стало ещё более похожим на лицо героини. Старания Котийяр вполне окупились: картина заслужила лестные отзывы, а сама Марион получила «Оскар».

Видео рассказывает о других актёрских жертвах, принесённых кинематографу.