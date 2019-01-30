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Парень из Питера выиграл восьмой «Порно-Оскар» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @avnawards
Российский актер фильмов с маркировкой «18+» Алексей Маетный взял уже восьмой «порно-Оскар» за три года. Он снимается под псевдонимом Маркус Дюпри и живет в США.
Традиционная церемония вручения проходит в Лас-Вегасе. В этот раз Маетный получил статуэтку за «Лучшую сцену втроем». До этого его удостоили еще семи наград, среди которых была самая престижная — «Лучшему исполнителю».
30-летний актер рассказал, что начал свою карьеру в 18, когда он еще жил в Санкт-Петербурге и учился на первом курсе института. В индустрию он попал случайно — на съемки его пригласил друг, а сам Алексей думал, что его будут просто снимать с девушками в купальниках.
После окончания университета он работал в Будапеште вместе с другим актером из индустрии Рокко Сиффреди, который позже придумал ему псевдоним. Затем ему предложили работу в США, где он и познакомился со своей будущей супругой — испанской порноактрисой Бриджит Би (Лус Абреу).
Сам Алексей рассказывает, что у него очень плотный график, который расписан на полгода вперед, а девушек для съемок он выбирает сам. Помимо своей актерской карьеры, он занимается созданием фильмов для взрослых в своей собственной студии Vogov.
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