Парень из Питера выиграл восьмой «Порно-Оскар»

Российский актер фильмов с маркировкой «18+» Алексей Маетный взял уже восьмой «порно-Оскар» за три года. Он снимается под псевдонимом Маркус Дюпри и живет в США.

Традиционная церемония вручения проходит в Лас-Вегасе. В этот раз Маетный получил статуэтку за «Лучшую сцену втроем». До этого его удостоили еще семи наград, среди которых была самая престижная — «Лучшему исполнителю».

30-летний актер рассказал, что начал свою карьеру в 18, когда он еще жил в Санкт-Петербурге и учился на первом курсе института. В индустрию он попал случайно — на съемки его пригласил друг, а сам Алексей думал, что его будут просто снимать с девушками в купальниках.

После окончания университета он работал в Будапеште вместе с другим актером из индустрии Рокко Сиффреди, который позже придумал ему псевдоним. Затем ему предложили работу в США, где он и познакомился со своей будущей супругой — испанской порноактрисой Бриджит Би (Лус Абреу).

Сам Алексей рассказывает, что у него очень плотный график, который расписан на полгода вперед, а девушек для съемок он выбирает сам. Помимо своей актерской карьеры, он занимается созданием фильмов для взрослых в своей собственной студии Vogov.