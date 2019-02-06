Тест: из какого фильма Боярского этот кадр

Фото: кадр из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"

Михаил Боярский , наверное, самый узнаваемый актер нашего кино. И самый романтический покоритель сердец на советском экране. Фактурная внешность, выразительный голос, и харизма обеспечили ему успех в костюмно-историческом жанре.

Артист настолько органично существует в камзолах, эполетах и сюртуках, что кажется, будто он и впрямь пожаловал к нам из другого времени.

На его счету пылкие испанские идальго, русские гусары, итальянские певцы, французские мушкетеры и многие другие герои плаща, шпор, шпаги и усов.

При этом каждый образ отличается яркой индивидуальностью. Предлагаем вам пройти тест и вспомнить роли замечательного артиста.