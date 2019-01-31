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Какими стали юные актеры из саги про Гарри Поттера 

Рамблер 1 час назад
Первый фильм поттерианы вышел в 2001 году. Главную роль в нём сыграл Дэниел Рэдклифф, юный актёр. К 12 годам он уже снялся в нескольких картинах, но роль Гарри сделала его настоящей звездой. В 2009 году Рэдклифф даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актёр десятилетия. После окончания франшизы актёр продолжил сниматься. Сейчас Дэниелу 29, в его активе много успешных кинопроектов и яркие роли в театре.
Сага про Гарри Поттера сделала известными и других мальчиков и девочек. Чем занимаются сегодня Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон, Мэттью Льюис, которых зрители полюбили, когда они только делали первые шаги в кино?
Актеры , Видео , Руперт Гринт , Том Фелтон , Дэниел Рэдклифф , Мэттью Льюис , Эмма Уотсон , Гарри Поттер
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