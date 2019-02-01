Как Александр Хвыля стал всесоюзным Дедом Морозом 

Советский фильм «Морозко» (1964) навсегда сделал актёра Александра Хвылю Дедом Морозом. Он так колоритно преобразился в зимнего волшебника в сказочной ленте, что дети поверили в существование Деда Мороза. Мало того, «Морозко» стал визитной карточкой артиста, хотя в его фильмографии несколько десятков работ. Много лет Хвыля играл Деда Мороза на главной ёлке СССР в Кремле.
Режиссёры видели в Александре настоящего героя. Ему довелось сыграть в ряде исторических лент и воплотить на экране Богдана Хмельницкого и Александра Пархоменко, а Семёна Будёного он сыграл в нескольких фильмах.
Как пришёл Александр Хвыля в кино и почему его стал заменять на кремлёвских ёлках актёр Роман Филиппов, узнайте из видео.