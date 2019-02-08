Что стало с красавицей-сестрой Катрин Денёв 

Катрин Денёв — одна из самых ярких звёзд французского и мирового кино. Настоящее имя актрисы Катрин Дорлеак, фамилию она сменила, чтобы её отличали от старшей сестры Франсуазы, успешной актрисы. У девушек была небольшая разница в возрасте, они было очень дружны. Франсуаза ещё с 10 лет мечтала о карьере кинозвезды, а вот Катрин видела себя модельером. В начале шестидесятых Франсуаза Дорлеак блистала на экране, но постепенно ей на пятки начала наступать Катрин, которая тоже решила попробовать себя в кино. Переломным стал 1964 год, когда фильм с Денёв «Шербурские зонтики» стал триумфатором Каннского фестиваля, а вышедшую в том же году картину с Дорлеак «Нежная кожа» публика не приняла. В прессе стали писать о соперничестве сестёр, и Катрин вынуждена была оправдываться. Позже она вспоминала, что не могла в полной мере наслаждаться успешным дебютом в кино из-за критики, которой подверглась сестра.
Смотрите видео и узнайте о трагедии, унёсшей жизнь Франсуазы Дорлеак.