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Зарубежные звезды, которые не любят Россию 

Рамблер 9 часов назад
Многие западные звезды, популярные в России, недолюбливают нашу страну.

Морган Фримен

Морган Фримен — один из самых известных русофобов, который открыто высказывался против вмешательства Российской Федерации в политику Соединенных Штатов Америки. Они даже создал интернет-портал, в котором публикуются имеющиеся сведения о вмешательстве российских политических деятелей в такие сферы жизни США, как экономика и политика.

Шер

Несмотря на свою популярность в России, знаменитая певица была одной из тех, кто бойкотировал Олимпийские игры в Сочи. В чем причина такой враждебности? Среди факторов, повлиявших на ее отношение к нашей стране, певица в первую очередь называет ущемленность ЛГБТ-сообщества в России. Так, Шер не собирается гастролировать в нашей стране, пока ситуация не изменится.

Кэти Перри

Широко известен давний случай на шоу Киммела, когда звезда заявила о своем негативном отношении к России, и о том, что в качестве туриста сюда она бы поехала в последнюю очередь. Однако позже она призналась, что это были всего лишь заблуждения.

Дженнифер Лоуренс

Лоуренс широко известна своей активностью в вопросах политики. Так, во время предвыборной кампании Трампа она активно агитировала граждан США встать на его сторону. Позже она выгнала с одного из мероприятий журналистов из России, отказавшись отвечать на ее вопросы. Среди причин произошедшего предположительно — дело Кирилла Серебренникова, отношение к ЛГБТ-сообществу и другие.

Стивен Фрай

Фрай известен своим холодным отношением к России, несмотря на то, что от гастролей по нашей стране он не отказывается. Причина все та же — гомофобия на государственном уровне, а также «религиозные фанатики у власти».

Том Йорк

Знаменитый вокалист группы Radiohead, которая пользуется огромной популярностью в России, недолюбливает нашу страну. Он объясняет это тем, что современный строй в России — тоталитарен. Пресса предполагает, что причина «обиженности» Тома в том, что именно российские пираты украли его еще не изданный альбом из студии в 2003.

Марк Руффало

Руффало — ярый сторонник Хиллари Клинтон. Среди его методов борьбы с ее политическими противниками — распространение в интернете информации о том, что именно российские СМИ популяризировали Трампа. Также актер считает неприемлемым и бесчеловечным закон о запрете пропаганды гомосексуальности, принятый в России.
Комментарии151
Актеры , Видео , Том Йорк , Дженнифер Лоуренс , Кирилл Серебренников , Хиллари Клинтон , Морган Фримен , Марк Руффало , Стивен Фрай
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