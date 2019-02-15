Артисты, которые не захотели целоваться на съемках

Почти в любом фильме есть романтическая сцена, будь то комедия, триллер или боевик. Но далеко не все актёры соглашаются сниматься в таких эпизодах, а некоторых режиссёрам приходится подогу уговаривать, чтобы они изобразили на экране страсть. Например, на съёмках детективной драмы «Дело о пеликанах» (1993) заупрямился Дензел Вашингтон, который не хотел целовать Джулию Робертс . Джулия к тому моменту уже снялась в комедии «Красотка» и была признанной кинозвездой и секс-символом. А вот Дензелу не понравился цвет кожи Робертс, он заявил, что темнокожих женщин нечасто считают красавицами, но именно для такой аудитории он и работает. Видео рассказывает о других артистах, которые не захотели целоваться на съёмочной площадке.