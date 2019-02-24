Дети актеров, которые позорят своих родителей

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Дети актеров, которые позорят своих знаменитых родителей 

Рамблер 10 часов назад
Знаменитости всегда находятся на виду у всего мира. За каждым их шагом следят папарацци, а за их детьми еще сильнее — ведь они еще юны и не всегда понимают своей ответственности.

Джейси Чан

В 2009 году его отец Джеки Чан получил почетное звание «посла по борьбе с наркотиками». А уже в 2014 Джейси и еще нескольких человек задержали за хранение запрещенных веществ. Его обвиняли в организации наркопритона — по законам Китая это уголовное преступление. В итоге Джейси раскаялся, а суд приговорил его к шести месяцам заключения и штрафу. Джеки Чану пришлось публично приносить извинения за своего сына.

Уиллоу Смит

В 2010 Уиллоу Смит выпустила свой первый сингл, который был на первых местах международных чартов, а спустя три года поделилась в Instagram интимной фотографией с неизвестным молодым человеком. Ей было 13 лет, поэтому поклонник Уилла Смита возмутились и заговорили о том, что родители слишком много позволяют такой юной девочке. Позже мать Уиллоу заявила, что они не ограничивают своего ребенка и не видят в фотографии ничего страшного.

Кирилл Нагиев

Сейчас Кирилл остепенился и продолжает строить карьеру в шоу-бизнесе, как и его отец. Но несколько лет назад у него было два привода в полицию. Сначала его задержали в Сочи за распитие алкоголя в общественных местах, а затем в том же городе за драку. Он просидел в отделении сутки, а потом рассказал, что заступался за незнакомую девушку.

Сергей Бондарчук

Сыну знаменитого режиссера было всего 17, когда он обрел дурную славу по всей стране. Он избил теннисиста Марата Сафина. Знаменитости подрались в ночном клубе, но до сих пор неизвестно, из-за чего случился спор. Были слухи, что молодые люди поругались из-за девушки. Позже Федор принес публичные извинения от лица всей своей семьи.
Комментарии32
Актеры , Видео , Уиллоу Смит , Сергей Бондарчук , Марат Сафин , Кирилл Нагиев , Джеки Чан , Уилл Смит , Джейси Чан , РИА Новости
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