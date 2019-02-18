Актеры, сломавшие свои карьеры

В девяностые актриса и модель Памела Андерсон была одной из самых ярких знаменитостей. Блондинка с восхитительной фигурой превратилась в секс-символ, снявшись в сериале «Спасатели Малибу», а фотосессии в модных журналах, в том числе в журнале Playboy, лишь добавляли ей популярности. Памела получала баснословные гонорары, но, увы, разумно распорядиться деньгами не смогла. Покупка в двухтысячных огромного особняка и ремонт в нём оказались для Андерсон непосильной ношей и вогнали её в долги. К тому же карьера Памелы уже давно пошла на спад, так что ждать поступления денег было неоткуда. Из-за проблем дом пришлось продать. Сейчас Памеле Андерсон 51, снимается она редко, но время от времени появляется на светских мероприятиях и участвует в акциях по защите животных.

Смотрите видео и узнайте и других актёрах, карьера которых прервалась, а состояния пошатнулись.