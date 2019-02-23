Что стало со звездой «Обитаемого острова» Василием Степановым

История грандиозного актерского успеха, за которым последовало забвение и неудачи в карьере и личной жизни.

Казалось бы, участие в "Обитаемом острове" должно было принести актеру не только славу и любовь поклонников, но и новые яркие роли. Но ничего подобного не случилось. После работы в звездной ленте у Степанова было всего шесть проектов, которые нельзя назвать такими же успешными и масштабными, как "Обитаемый остров" Бондарчука. Кроме этого, Василий пробовал себя в рекламе и на телевидении. Так, в 2011 году он недолго был ведущим музыкально-развлекательной программы "Давно не виделись!".

Кадр из фильма "Обитаемый остров"

Сам Степанов уверен, что звездная роль Максима Каммерера в "Обитаемом острове" стала для него настоящим "проклятьем". В одном из немногочисленных интервью молодой человек жаловался, что "проклятье Бондарчука" мешает ему устроиться даже на работу курьером.

@vasiliystepanov_official

Актера преследовали неудачи не только в карьере, его личная жизнь тоже не ладилась. Отношения с актрисой Дарьей Егоровой , которые длились еще со студенческих лет, оборвались. Позже девушка призналась, что не знала, как справиться с депрессий Степанова. Он и сам рассказывал, что мог несколько дней лежать на диване и смотреть в одну точку.

В 2017 году с Василием случилось еще одно несчастье: он выпал из окна третьего этажа своего дома, пытаясь спасти кошку. У актера диагностировали перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы.

@vasiliystepanov_official

Как только Степанов восстановился, отправился на съемки фильма "Кто следующий, мечтатели?" режиссера Натальи Веревкиной. Он вышел на экраны в 2018 году, Василий исполнил в нем второстепенную, но запоминающуюся роль клиента страховой компании Петрова Марка Валентиновича . Лента не была особенно успешной, создатели даже собирали деньги в соцсетях, чтобы доснять последний эпизод.

Пока новых проектов у Степанова не предвидится. У актера есть страничка в Instagram, которую, правда, он забросил около года назад.