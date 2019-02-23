Что стало со звездой «Обитаемого острова»

История грандиозного актерского успеха, за которым последовало забвение и неудачи в карьере и личной жизни.
Актеру Василию Степанову всего 33 года, а за его плечами — большой прорыв в актерской карьере. В 2008 году он сыграл главную роль в экранизации известного романа братьев Стругацких "Обитаемый остров". Фантастический фильм режиссера Федора Бондарчука сделал Степанова настоящей звездой. Критики обратили внимание на его исполнение, а некоторые из них даже заметили, что своей игрой он превзошел таких коллег по съемочной площадке, как Петр Федоров, Гоша Куценко и Михаил Евланов.
Казалось бы, участие в "Обитаемом острове" должно было принести актеру не только славу и любовь поклонников, но и новые яркие роли. Но ничего подобного не случилось. После работы в звездной ленте у Степанова было всего шесть проектов, которые нельзя назвать такими же успешными и масштабными, как "Обитаемый остров" Бондарчука. Кроме этого, Василий пробовал себя в рекламе и на телевидении. Так, в 2011 году он недолго был ведущим музыкально-развлекательной программы "Давно не виделись!".
Кадр из фильма "Обитаемый остров"
Сам Степанов уверен, что звездная роль Максима Каммерера в "Обитаемом острове" стала для него настоящим "проклятьем". В одном из немногочисленных интервью молодой человек жаловался, что "проклятье Бондарчука" мешает ему устроиться даже на работу курьером.
@vasiliystepanov_official
Актера преследовали неудачи не только в карьере, его личная жизнь тоже не ладилась. Отношения с актрисой Дарьей Егоровой, которые длились еще со студенческих лет, оборвались. Позже девушка призналась, что не знала, как справиться с депрессий Степанова. Он и сам рассказывал, что мог несколько дней лежать на диване и смотреть в одну точку.
В 2017 году с Василием случилось еще одно несчастье: он выпал из окна третьего этажа своего дома, пытаясь спасти кошку. У актера диагностировали перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы.
@vasiliystepanov_official
Как только Степанов восстановился, отправился на съемки фильма "Кто следующий, мечтатели?" режиссера Натальи Веревкиной. Он вышел на экраны в 2018 году, Василий исполнил в нем второстепенную, но запоминающуюся роль клиента страховой компании Петрова Марка Валентиновича. Лента не была особенно успешной, создатели даже собирали деньги в соцсетях, чтобы доснять последний эпизод.
Пока новых проектов у Степанова не предвидится. У актера есть страничка в Instagram, которую, правда, он забросил около года назад.