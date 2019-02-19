Что стало с актёрами из кинохита «Зита и Гита»

Индийская мелодрама «Зита и Гита», которая вышла на экраны в 1972 году, стала хитом не только на родине, но и в мире. Близняшек Зиту и Гиту сыграла молодая 24-летняя актриса Хема Малини. А вот главную мужскую роль доверили актёру Дхармендре, к тому моменту уже известному актёру, режиссёру и продюсеру. Между Хемой и Дхармендрой разгорелся роман, взбудораживший общественность. Дело в том, что в Индии сильна кастовость, а Хема была из более высокой касты, чем её возлюбленный, поэтому брак между ними был крайне нежелателен. К тому же, мужчина был женат. Тем не менее, пара преодолела препятствия: Малини и Дхармендра стали супругами в 1980 году. И, как показало время, не ошиблись: актёры до сих пор вместе, у них две дочери, которые уже подарили им внуков.

Как складывалась карьера артистов? Почему Хема давно отказалась от съёмок? Чем занимается сегодня Дхармендра? Узнайте об этом из ролика.