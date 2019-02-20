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Как старят актеров для съемок 

Рамблер 5 часов назад
Многие актёры терпеть не могут сложный грим. Чтобы наложить его, им приходится приезжать на съёмочную площадку за несколько часов до съёмок и проводить много времени в кресле гримёра. К тому же киношная косметика часто портит кожу и волосы, а значит нужно тратить силы и средства на восстановление. Но иногда многочасовые муки и усердие гримёров оправдываются в полной мере. Так, Наталья Тенякова сыграла в фильме «Любовь и голуби» (1984) пожилую женщину, хотя на тот момент ей было всего 40 лет. Однако на экране Наталья действительно выглядит пенсионеркой, уставшей от выходок своего мужа. Любопытно, что сыгравшая главную героиню, которая по возрасту годилась героине Теняковой в дочери, актриса Нина Дорошина была на 10 лет старше Натальи. Тем не менее, обе артистки великолепно вжились в роли, а комедия и по сей день входит в число самых любимых в нашей стране.
Смотрите видео и узнайте, как искусственно состаривают исполнителей.
Комментарии
Актеры , Видео , Наталья Тенякова , Нина Дорошина
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