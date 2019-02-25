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Актеры, не сыгравшие в «Москва слезам не верит» 

Рамблер 3 часа назад
Вышедшая в 1979 году мелодрама «Москва слезам не верит» и по сей день остаётся одним из самых любимых фильмов. Историю жизни советской женщины, которая построила свою жизнь сама, оценили и за океаном: картина получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Между тем, изначально в успех ленты мало кто верил: актёры, которым предлагали роли главных героев, чуть ли не массово отказывались из-за молодости и неопытности режиссёра Владимира Меньшова и неперспективного сценария. Каких актрис Меньшов пробовал на роль Катерины? Почему не сыграли Гошу Вячеслав Тихонов и Виталий Соломин? Как в картину попала Ирина Муравьёва? Видео рассказывает об артистах, которые могли бы сыграть в культовой мелодраме.
Актеры , Видео , Фильмы , Вячеслав Тихонов , Владимир Меньшов , Ирина Муравьева , Виталий Соломин
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