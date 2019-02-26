Почему Александр Лазарев-младший не сыграл Петра I

Александр Лазарев-младший — выходец из актёрской семьи. Его родители, Александр Лазарев и Светлана Немоляева , — настоящие советские звёзды, которые блистали в кино и театре. Александр решил пойти по стопам родителей и тоже стал актёром. Последняя на сегодняшний день его роль в кино — Иван Бухгольц, генерал-майор, сподвижник Петра Первого, основавший город Омск. В Бухгольца Лазарев перевоплотился на съёмках исторической драмы «Тобол», которая на днях выходит на киноэкраны.

Почему Александр согласился сняться в этом фильме? Тяжело ли было артисту сниматься? Как Лазарев оценивает современный кинематограф? Узнайте об этом из видео.