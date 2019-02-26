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Почему Александр Лазарев-младший не сыграл Петра I 

Рамблер 3 часа назад
Александр Лазарев-младший — выходец из актёрской семьи. Его родители, Александр Лазарев и Светлана Немоляева, — настоящие советские звёзды, которые блистали в кино и театре. Александр решил пойти по стопам родителей и тоже стал актёром. Последняя на сегодняшний день его роль в кино — Иван Бухгольц, генерал-майор, сподвижник Петра Первого, основавший город Омск. В Бухгольца Лазарев перевоплотился на съёмках исторической драмы «Тобол», которая на днях выходит на киноэкраны.
Почему Александр согласился сняться в этом фильме? Тяжело ли было артисту сниматься? Как Лазарев оценивает современный кинематограф? Узнайте об этом из видео.
Актеры , Видео , Александр Лазарев , Светлана Немоляева
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