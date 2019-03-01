Почему Голливуд разлюбил Зоуи Дешанель 

Актриса Зоуи Дешанель ещё десять лет назад была одной из главных голливудских звёзд. С конца девяностых она почти беспрерывно снималась в кино и сериалах, эксплуатируя образ воздушной, слегка наивной и нелепой девушки, которая в один момент может удивить. Однако в последние годы актрису все реже можно увидеть в кино. В какой-то степени это можно объяснить возрастом: Зоуи уже 39, так что в ролях юных романтических красавиц она смотрится уже странно. Но есть и другие причины, по которым кинематограф разлюбил Зоуи Дешанель.