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Почему Голливуд разлюбил Зоуи Дешанель 

Рамблер 11 часов назад
Актриса Зоуи Дешанель ещё десять лет назад была одной из главных голливудских звёзд. С конца девяностых она почти беспрерывно снималась в кино и сериалах, эксплуатируя образ воздушной, слегка наивной и нелепой девушки, которая в один момент может удивить. Однако в последние годы актрису все реже можно увидеть в кино. В какой-то степени это можно объяснить возрастом: Зоуи уже 39, так что в ролях юных романтических красавиц она смотрится уже странно. Но есть и другие причины, по которым кинематограф разлюбил Зоуи Дешанель.
Актеры , Видео , Зоуи Дешанель
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