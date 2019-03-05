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Съемки «Мы из джаза» измучили Панкратова-Чёрного 

Рамблер 7 часов назад
Актёру Александру Панкратову-Чёрному пришлось всерьёз помучиться на съёмках музыкальной комедии «Мы из джаза» (1983). Он исполнял в картине роль артиста, который и пел, и танцевал, и играл на банджо. Именно банджо стало для Александра камнем преткновения, ведь инструмент, с которым герой Панкратова-Чёрного должен был обращаться с лёгкостью, весил 15 килограммов. Процесс обучения игре на банджо стал для актёра сущей пыткой: преподаватель после каждого неправильно взятого аккорда бил ученика по пальцам барабанной палочкой.
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