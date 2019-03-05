Куда пропали силачи из боевиков 80-х 

Халк Хоган когда-то был одной из голливудских звёзд. Он пришёл в кино из рестлинга, уже будучи знаменитым бойцом. Продюсеры и режиссёры видели в Халке силача, которому приходится на каждом шагу играть мускулами, но зрители обожали актёра за юмор и непосредственность. Сейчас Хогану 65 лет, он по-прежнему в отличной форме и всё ещё является членом Всемирной федерации рестлинга. А ещё Хоган сам ставит фильмы и шоу, ведёт телепрограммы и занимается музыкой.
Смотрите видео и узнайте, что стало с другими силачами из голливудских фильмов восьмидесятых.