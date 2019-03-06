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Звезда «Интернов» наконец показал наследника 

Рамблер 1 час назад
35-летний Александр Ильин-младший — представитель актёрской династии. Его отец Александр Ильин-старший и дядя Владимир Ильин — популярные актёры, братья Илья и Алексей тоже выбрали артистическую карьеру. Сам же Александр получил известность после роли недотёпы Семёна Лобанова в сериале «Интерны» (2010-2016), хотя сниматься он начал ещё ребёнком, а сейчас на его счету более 30 работ в кино. Личную жизнь Ильин-младший охраняет очень тщательно, даже о том, что артист стал отцом, журналисты узнали лишь через пару месяцев после этого события.
Актеры , Видео , Владимир Ильин
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