Звезда «Интернов» наконец показал наследника 

35-летний Александр Ильин-младший — представитель актёрской династии. Его отец Александр Ильин-старший и дядя Владимир Ильин — популярные актёры, братья Илья и Алексей тоже выбрали артистическую карьеру. Сам же Александр получил известность после роли недотёпы Семёна Лобанова в сериале «Интерны» (2010-2016), хотя сниматься он начал ещё ребёнком, а сейчас на его счету более 30 работ в кино. Личную жизнь Ильин-младший охраняет очень тщательно, даже о том, что артист стал отцом, журналисты узнали лишь через пару месяцев после этого события.