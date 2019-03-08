Актрисы, которые отказались сниматься в стиле ню

Актерское ремесло подразумевает, что артисты должны следовать воле сценаристов и режиссеров. Но для некоторых исполнителей существует табу на обнажение на экране, и тогда на помощь им приходят дублеры. Именно их тела мы наблюдаем в сценах, где звезды не пожелали раздеваться.

2. Эмилия Кларк , звезда сериала «Игра престолов» не согласилась сниматься в эротических сценах. На площадке в таких случаях ее заменяла модель Рози Мак.

3. Хелена Бонем Картер участвовала в ленте «Бойцовский клуб», но в интимном эпизоде за Хелену сыграла дублерша Лора Грэйди.

4. Натали Портман на съемках «Храбрые перцем» воспользовалась услугами Кэролайн Дэвис, дублерши, которая прыгнула за Натали в холодную реку.

5. Анджелина Джоли в «Мистере и миссис Смит» тоже пригласила помощницу — дублершу Кейт Кларк.