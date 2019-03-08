Актрисы, которые отказались сниматься в стиле ню 

Актерское ремесло подразумевает, что артисты должны следовать воле сценаристов и режиссеров. Но для некоторых исполнителей существует табу на обнажение на экране, и тогда на помощь им приходят дублеры. Именно их тела мы наблюдаем в сценах, где звезды не пожелали раздеваться.
1. В фильме «Красотка» Джулия Робертс наотрез отказалась раздеваться. В эпизодах с обнажением Джулию дублировала профессиональная танцовщица Шелли Мишель. Кстати, своим ноги она «дарила» в лентах Ким Бейсингер и Барбре Стрейзанд.
2. Эмилия Кларк, звезда сериала «Игра престолов» не согласилась сниматься в эротических сценах. На площадке в таких случаях ее заменяла модель Рози Мак.
3. Хелена Бонем Картер участвовала в ленте «Бойцовский клуб», но в интимном эпизоде за Хелену сыграла дублерша Лора Грэйди.
4. Натали Портман на съемках «Храбрые перцем» воспользовалась услугами Кэролайн Дэвис, дублерши, которая прыгнула за Натали в холодную реку.
5. Анджелина Джоли в «Мистере и миссис Смит» тоже пригласила помощницу — дублершу Кейт Кларк.
6. В черной комедии «Смерь ей к лицу» в одной из ролей блеснула великолепная Изабелла Росселини. Но создатели ленты сочли, что тело 40-летней актрисы старовато, поэтому попросили дублершу Кэтрин Белл заменить Изабеллу.