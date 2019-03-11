Как актер, сыгравший Джамшута, опустился на дно 

Актёр Валерий Магдьяш стал известен после роли бестолкового строителя Джамшута в юмористической программе «Наша Russia». Но актёром он стал задолго до этого: Валерий, ещё в конце семидесятых окончивший ГИТИС, несколько лет играл на сцене Московского театра комедии, а после работал в Министерстве культуры. Снимаясь на телевидении, актёр начал хорошо зарабатывать и собирался приобрести жильё в Москве. Однако недавно стало известно, что в его жизни произошли резкие изменения. Как Валерий оказался на обочине жизни?