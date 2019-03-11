Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Любовницы
Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Гурвинек. Волшебная игра
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Наркокурьер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Семь ужинов
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Гости
Триллер, Мелодрама, Ужасы
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Счастливого нового дня смерти
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Ван Гоги
Драма
Купить билет
Кадавр
Ужасы
Купить билет
Лови момент
Комедия
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Тобол
Исторический, Драма
Купить билет
Родители лёгкого поведения
Комедия
Купить билет
Вокс Люкс
Мюзикл, Драма
Купить билет
Юморист
Биография, Драма
Купить билет
Чужой
Триллер, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Навсикая из долины ветров
Мультфильм, Аниме, Фэнтези
Купить билет

Как актер, сыгравший Джамшута, опустился на дно 

Рамблер 4 часа назад
Актёр Валерий Магдьяш стал известен после роли бестолкового строителя Джамшута в юмористической программе «Наша Russia». Но актёром он стал задолго до этого: Валерий, ещё в конце семидесятых окончивший ГИТИС, несколько лет играл на сцене Московского театра комедии, а после работал в Министерстве культуры. Снимаясь на телевидении, актёр начал хорошо зарабатывать и собирался приобрести жильё в Москве. Однако недавно стало известно, что в его жизни произошли резкие изменения. Как Валерий оказался на обочине жизни?
Актеры , Видео , ТВ , Минкультуры
Читайте также
Видео
Актрисы, которые отказались сниматься в стиле ню
Актеры
Как актер, сыгравший Джамшута, опустился на дно
Актеры ТВ
Фильмы, которым уже 20 лет
Фильмы
Популярные комедии с сомнительным юмором
Фильмы
Недооценённые злодеи из триллеров
Фильмы
Отцы всех детей актрисы Евгении Добровольской
Актеры
Актеры, которых уволили во время съемок
Актеры Фильмы
Вышел трейлер последнего сезона «Игры престолов»
Сериалы
Как украинские «Кролики» ушли с российского ТВ
ТВ
«Что сосут чемпионы»: жуткая реклама со звездами
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение