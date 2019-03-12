Персонажи, которых могли бы сыграть другие актеры

Некоторые киногерои стали культовыми и даже сложно вообразить, что их могли бы сыграть другие актёры. Так, в картине «Люди в чёрном» (1997) Уилл Смит сыграл одну из самых ярких ролей — агента Джея. Между тем, изначально в этом образе создатели видели Дэвида Швиммера , которому принесла популярность роль Росса в сериале «Друзья» (1994-2004). Дэвид решил, что его персонаж потеряется на фоне другого главного героя, которого играл мэтр Томми Ли Джонс . А вот Смит рискнул, и теперь агент Джей входит в число лучших ролей артиста.