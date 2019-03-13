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Трагедии актрисы, игравшей секретаршу в «Чародеях» 

Рамблер 2 часа назад
На актрису Лилию Макееву популярность свалилась после роли секретарши в новогоднем фильме «Чародеи». Однако других заметных ролей в карьере Лилии не случилось. Тяжёлой была и её личная жизнь: первый партнёр поднимал на неё руку, из-за чего актриса заработала нервный тик, второй сомневался в том, что является отцом рождённого в браке ребёнка, третий оставил её после нескольких лет брака. Почему Лилия сменила фамилию? Зачем она перебралась в Германию? Чем актриса занимается сейчас? Узнайте об этом из видео.
Актеры , Видео , Лилия Макеева
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