Трагедии актрисы, игравшей секретаршу в «Чародеях» 

На актрису Лилию Макееву популярность свалилась после роли секретарши в новогоднем фильме «Чародеи». Однако других заметных ролей в карьере Лилии не случилось. Тяжёлой была и её личная жизнь: первый партнёр поднимал на неё руку, из-за чего актриса заработала нервный тик, второй сомневался в том, что является отцом рождённого в браке ребёнка, третий оставил её после нескольких лет брака. Почему Лилия сменила фамилию? Зачем она перебралась в Германию? Чем актриса занимается сейчас? Узнайте об этом из видео.