Где сейчас Екатерина Гусева, которая сыграла в «Бригаде»

Актриса редко дает интервью и почти не делится подробностями личной жизни.

Екатерина начала свою карьеру в театре "У Никитских ворот", в котором прослужила четыре года. После этого она ушла выступать в знаменитом мюзикле "Норд-Ост" и исполняла в нем главную роль Кати Татариновой. Чтобы заполучить ее, Гусева брала уроки профессионального вокала и музыкальной грамоты. Хотя, как Екатерина сама признавалась, пела она с самого детства. И кроме того, в семье артистки хорошо пели и мама, и бабушка.

Весной 2002 года вместе с партнером по "Норд-Осту" Андреем Богдановым и авторами спектакля Алексеем Иващенко и Георгием Васильевым Гусева покорила Северный полюс. Они оставили на нем флаг с автографами группы мюзикла. Кроме того, Екатерина спела там при температуре минус 40 °C. Этот факт занесли в Книгу рекордов России.

Параллельно Гусева снималась в популярном телесериале "Бригада", который принес ей большую известность. Она исполнила в нем роль жены главного героя Ольги Белой.

Кадр из сериала "Бригада"

Кстати, главного героя играл Сергей Безруков. Их пара с Екатериной Гусевой оказалась настолько убедительной, что им стали упорно приписывать роман. Однажды актриса призналась, что после "Бригады" года два избегала съемок с Безруковым, чтобы никого не дразнить и не пускать новую волну слухов.

23 октября 2002 года, когда террористы захватили "Норд-Ост", у Гусевой был выходной, но все три дня теракта она провела около Театрального центра на Дубровке.

Когда мюзикл закрыли, Екатерина поступила в труппу театра Моссовета, в которой состоит и сегодня. На этой сцене она сыграла в таких известных спектаклях, как "Римская комедия (Дион)", "Морское путешествие 1933 года", "Идиот" по мотивам романа Достоевского, а также в мюзикле " Иисус Христос — суперзвезда". Кстати, со времен "Норд-Оста" Екатерина успела поучаствовать еще в нескольких нашумевших музыкальных постановках: "Красавица и чудовище", "Граф Орлов", " Анна Каренина ".

@_ekaterinaguseva_

В интервью Гусева часто говорит, что всегда старается совмещать и театр, и кино, и музыку. И ей это действительно удается: она снималась в таких громких картинах, как "Тобол", "Тонкий лед", ""Бригада: Наследник", "Одесса-мама", "Вербное воскресенье".

В личной жизни у Екатерины Гусевой все складывается удачно. С 1996 года она замужем за успешным бизнесменом Владимиром Абашкиным , который владеет художественно-производственной фирмой Base-Beauty, изготавливающей декорации для спектаклей, передач и шоу. Вместе с супругом они воспитывают сына Алексея и дочку Аню.

@_ekaterinaguseva_

Вот что Екатерина говорит о любви к мужу в одном из интервью порталу "7 Дней"