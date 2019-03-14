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Где сейчас Екатерина Гусева, которая сыграла в «Бригаде» 

Рамблер 6 часов назад
Актриса редко дает интервью и почти не делится подробностями личной жизни.
Екатерина начала свою карьеру в театре "У Никитских ворот", в котором прослужила четыре года. После этого она ушла выступать в знаменитом мюзикле "Норд-Ост" и исполняла в нем главную роль Кати Татариновой. Чтобы заполучить ее, Гусева брала уроки профессионального вокала и музыкальной грамоты. Хотя, как Екатерина сама признавалась, пела она с самого детства. И кроме того, в семье артистки хорошо пели и мама, и бабушка.
Весной 2002 года вместе с партнером по "Норд-Осту" Андреем Богдановым и авторами спектакля Алексеем Иващенко и Георгием Васильевым Гусева покорила Северный полюс. Они оставили на нем флаг с автографами группы мюзикла. Кроме того, Екатерина спела там при температуре минус 40 °C. Этот факт занесли в Книгу рекордов России.
Параллельно Гусева снималась в популярном телесериале "Бригада", который принес ей большую известность. Она исполнила в нем роль жены главного героя Ольги Белой.
Кадр из сериала "Бригада"
Кстати, главного героя играл Сергей Безруков. Их пара с Екатериной Гусевой оказалась настолько убедительной, что им стали упорно приписывать роман. Однажды актриса призналась, что после "Бригады" года два избегала съемок с Безруковым, чтобы никого не дразнить и не пускать новую волну слухов.
23 октября 2002 года, когда террористы захватили "Норд-Ост", у Гусевой был выходной, но все три дня теракта она провела около Театрального центра на Дубровке.
Когда мюзикл закрыли, Екатерина поступила в труппу театра Моссовета, в которой состоит и сегодня. На этой сцене она сыграла в таких известных спектаклях, как "Римская комедия (Дион)", "Морское путешествие 1933 года", "Идиот" по мотивам романа Достоевского, а также в мюзикле "Иисус Христос — суперзвезда". Кстати, со времен "Норд-Оста" Екатерина успела поучаствовать еще в нескольких нашумевших музыкальных постановках: "Красавица и чудовище", "Граф Орлов", "Анна Каренина".
@_ekaterinaguseva_
В интервью Гусева часто говорит, что всегда старается совмещать и театр, и кино, и музыку. И ей это действительно удается: она снималась в таких громких картинах, как "Тобол", "Тонкий лед", ""Бригада: Наследник", "Одесса-мама", "Вербное воскресенье".
В личной жизни у Екатерины Гусевой все складывается удачно. С 1996 года она замужем за успешным бизнесменом Владимиром Абашкиным, который владеет художественно-производственной фирмой Base-Beauty, изготавливающей декорации для спектаклей, передач и шоу. Вместе с супругом они воспитывают сына Алексея и дочку Аню.
@_ekaterinaguseva_
Вот что Екатерина говорит о любви к мужу в одном из интервью порталу "7 Дней":
"С рождения я была так окружена любовью, что не чувствовала в ней ни малейшего недостатка. И поэтому я с нетерпением ждала, когда же полюблю сама. При этом у меня не было желания, чтобы меня полюбили. Мне хотелось вообще забыть о себе! И когда я испытала это, я была такая счастливая!".
Комментарии20
Актеры , Видео , Анна Каренина , Иисус Христос , Екатерина Гусева , Алексей Иващенко , Владимир Абашкин , Георгий Васильев , Андрей Богданов , журнал "7 Дней"
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