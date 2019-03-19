Что стало с актерами из «Приключений Петрова и Васечкина»

Комедия про двух друзей Васю Петрова и Петю Васечкина вышла в 1983 году. Юные актеры сильно изменились: кто-то продолжил строить карьеру, а кто-то перестал сниматься в кино совсем.

Дмитрий Барков (Вася Петров)

@dmitry.barkov.3

После съемок второй части фильма, Дмитрий Барков оставил актерскую карьеру. Тем не менее, его деятельность сейчас связана с кинопроизводством. Он получил экономическое образование, потом работал финансовым консультантом, а затем и в автомобильном бизнесе. Сейчас он преподает в детской школе "Киноостров", а до этого играл эпизодические роли в российских проектах. Барков был женат на своей одноклассницы Анастасии, вместе с которой они начали жить сразу после окончания школы. В гражданском браке они жили восемь лет, а потом все-таки решились узаконить отношения, но расторгли договор еще через два года. У бывших супругов есть дочь Маша. Барков утверждает, что назвал ее не в честь той самой Маши Старцевой, а просто потому, что любил это имя.

Егор Дружинин (Петя Васечкин)

После удачного дебюта в кино, Дружинин поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, но после его окончания переехал учиться в балетную школу в Нью-Йорк. Артист несколько лет был участником танцевальной группы "Канотье", а потом вернулся в Россию. Здесь он вплотную занялся танцами, руководил ансамблями и участвовал в постановках. В 2004 он ставил номера для "Фабрики звезд", а спустя десять лет пришел в "Танцы", где до сих пор является одним из наставников. В 1994 году он женился на своей коллеге Веронике Ицкович . У супругов есть трое детей: дочь Александра и сыновья Тихон и Платон.

Инга Ильм (Маша Старцева)

@ingailm

Сразу после окончания средней школы актриса поступила в школу-студию МХАТ и играла в театральных постановках. В 1994 году она уехала в США продолжать учиться мастерству, но вернулась спустя год и служила в театре имени А. С. Пушкина. В 2000-х она ушла из театра и работала телеведущей на московских каналах, параллельно с этим создала издательский дом. Во время этого увлечения она наконец решила получить высшее образование, ее привлекла специальность историка искусств. В этой сфере она работает до сих пор. В 1992 году она вышла замуж за ирландского сценариста. От него у Ильм есть сын Александр. Спустя несколько лет пара разошлась, а девушка вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал бывший одноклассник, в отношениях с которым она находится до сих пор.