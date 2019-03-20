Как Василий Лановой потерял сына 

85-летний Василий Лановой — настоящая легенда отечественного кино и театра. Созданные им кинообразы настолько реальны, что, кажется, похожие люди живут по соседству. Больше 60 лет актёр служит в театре Вахтангова и давно совмещает игру на сцене с обучением студентов. Счастлив Лановой и в личной жизни, хоть ему и удалось создать крепкий брак лишь с третьего раза: артист уже почти 40 лет женат на коллеге по сцене Ирине Купченко. Но в 2013 году семью настигло огромное несчастье: погиб младший сын пары.