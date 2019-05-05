Актрису возненавидели из-за яркой роли 

Актриса Валентина Владимирова после выхода фильма «Белый Бим, чёрное ухо» (1970) стала объектом ненависти. В картине она сыграла отрицательную героиню, хотя долго отказывалась от роли. Режиссёр Станислав Ростоцкий потратил немало времени, чтобы уговорить Владимирову, и в конце концов добился согласия. Съёмочная группа Валентину обожала, она каждый день привозила вкусности для актёров и пса, игравшего в фильме. Но зрители, посмотревшие ленту, осудили героиню актрисы, а соседи даже перестали с ней здороваться.