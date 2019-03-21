Почему меняли актеров в фильмах про Гарри Поттера

Не всем актёрам из саги про Гарри Поттера удалось появиться во всех восьми лентах франшизы. Некоторых сняли с ролей из-за скандалов, другие ушли из жизни.

Альбуса Дамблдора, директора школы чародейства и волшебства «Хогвартс», в первой и второй сериях сыграл актёр Ричардс Харрис. Изначально он не хотел сниматься в фильме, но его внучка, поклонница Поттера, пригрозила, что не будет с ним разговаривать, если он откажется от съёмок. В итоге Харрис согласился. Планировалась, что он будет выступать в этой роли во всех фильмах, однако в 2002 году артист скончался. Его заменили на Майкла Гэмбона , который играл роль Дамблдора во всех остальных картинах.

О других заменах в киносаге и историях, которые за ними стояли, рассказывает видео.