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Почему меняли актеров в фильмах про Гарри Поттера 

Рамблер 5 часов назад
Не всем актёрам из саги про Гарри Поттера удалось появиться во всех восьми лентах франшизы. Некоторых сняли с ролей из-за скандалов, другие ушли из жизни.
Альбуса Дамблдора, директора школы чародейства и волшебства «Хогвартс», в первой и второй сериях сыграл актёр Ричардс Харрис. Изначально он не хотел сниматься в фильме, но его внучка, поклонница Поттера, пригрозила, что не будет с ним разговаривать, если он откажется от съёмок. В итоге Харрис согласился. Планировалась, что он будет выступать в этой роли во всех фильмах, однако в 2002 году артист скончался. Его заменили на Майкла Гэмбона, который играл роль Дамблдора во всех остальных картинах.
О других заменах в киносаге и историях, которые за ними стояли, рассказывает видео.
Актеры , Видео , Фильмы , Майкл Гэмбон , Гарри Поттер
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