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«Я не хотела сына»: что мы знаем об Абдулове 

Рамблер 6 часов назад
29 мая 1953 года в Тобольске, в семье театралов Гавриила и Людмилы Абдуловых родился сын. Он стал третьим мальчиком для родителей. Будучи самым младшим, именно Александр принес фамилии столько славы. Не смотря на то, что и его отец был известным театральным режиссером, к тому же открывшим первый русский драматический театр в Средней Азии.
Мы собрали самые малоизвестные факты о кумире миллионов, ушедшем в самом расцвете лет и на пике своей артистической карьеры.
  • Людмила Александровна, мама актера, как-то призналась, что не хотела рожать третьего сына. Она уже практически была готова на аборт, когда узнала, что будет снова мальчик. Однако врачи пошли на хитрость и обманули женщину, заверив, что родится девочка.
  • Александр с детства был большим шутником и любителем похулиганить. Он запросто мог подкинуть в школьный класс мертвую кошку; поджидать маму, сидя у подъезда с окровавленной повязкой на голове — все в качестве шутки, конечно. Он часто прогуливал уроки, выдумывая себе разные недуги, однако учителя все равно любили его за доброту и мягкий характер.
  • Друзья актера вспоминают, что многие называли его «Саня-контора». За его бледное лицо — такое, будто все время проводит в конторе.
  • В студенческие годы Абдулов чуть было не лишил себя жизни. Из-за неудачной любви он порезал себе вены. Хорошо, рядом оказался друг.
  • Одной из его возлюбленных в молодые годы была американка. Александра даже вызывали на Лубянку, предлагали работу на ведомство. Однако тот по-мужски отказался. Но и с подругой разбежаться все же пришлось.
  • Абдулов активно занимался спортом. На одном из фестивалей он был отмечен как лучший каскадер. Премия была вручена за работу в картине «Убить дракона».
  • В одно и то же время артист умудрялся сниматься в 5 фильмах. Не пугало даже и то, что картины снимались одновременно в разных городах. Многочисленные перелеты, полное нарушение нормального режима и частые съемки ночью. В «Чародеях», однако, в одной сцене актера пришлось «прикрыть» дублером. В особо трудных случаях, когда времени на сон выдавалось крайне мало, да еще и днем, Абдулов натягивал на глаза шапку, и со словами «Все, ночь!» мгновенно проваливался в сон.
  • Мама Александра, любимая и им самим и всеми его коллегами и друзьями, пережила смерть всех троих сыновей.
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Актеры , Видео
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