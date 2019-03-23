«Я не хотела сына»: что мы знаем об Абдулове

29 мая 1953 года в Тобольске, в семье театралов Гавриила и Людмилы Абдуловых родился сын. Он стал третьим мальчиком для родителей. Будучи самым младшим, именно Александр принес фамилии столько славы. Не смотря на то, что и его отец был известным театральным режиссером, к тому же открывшим первый русский драматический театр в Средней Азии.