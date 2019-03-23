Как сложились судьбы актеров «Иронии судьбы»

Что стало с актерами советской мелодрамы, без которой не наступает Новый год в России.

Женя Лукашин (Андрей Мягков)

После развала Советского Союза актер продолжил играть в кино и театре, но с середины 90-х очень редко появлялся на экране. Он занялся преподавательской деятельностью в МХАТ, где когда-то сам учился со своей супругой Анастасией Вознесенской. На данный момент его последней работой является ремейк "Иронии судьбы". По словам актера, современный кинематограф "потерял свое лицо", поэтому он отклоняет все предложения о съемках.

Надя Шевелева (Барбара Брыльска)

Польская актриса стала любимицей советской публики и получила Государственную премию СССР в 1977 году. Брыльска работала во многих российских и зарубежных проектах. Среди самых известных — "Сто коней к ста берегам", "Даун Хаус" и "Казус Белли". Актриса трижды была замужем. Последний ее брак был с врачом-гинекологом Людвигом Космалем, но супруги разошлись спустя 18 лет. В этом браке у нее родилось двое детей: дочь Барбара и сын Людвиг. Девочка начала карьеру в модельном бизнесе, но погибла в автокатастрофе, а мальчик подарил своей матери двух внуков.

Ипполит (Юрий Яковлев)