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Как сложились судьбы актеров «Иронии судьбы» 

Рамблер 10 часов назад
Что стало с актерами советской мелодрамы, без которой не наступает Новый год в России.

Женя Лукашин (Андрей Мягков)

После развала Советского Союза актер продолжил играть в кино и театре, но с середины 90-х очень редко появлялся на экране. Он занялся преподавательской деятельностью в МХАТ, где когда-то сам учился со своей супругой Анастасией Вознесенской. На данный момент его последней работой является ремейк "Иронии судьбы". По словам актера, современный кинематограф "потерял свое лицо", поэтому он отклоняет все предложения о съемках.

Надя Шевелева (Барбара Брыльска)

Польская актриса стала любимицей советской публики и получила Государственную премию СССР в 1977 году. Брыльска работала во многих российских и зарубежных проектах. Среди самых известных — "Сто коней к ста берегам", "Даун Хаус" и "Казус Белли". Актриса трижды была замужем. Последний ее брак был с врачом-гинекологом Людвигом Космалем, но супруги разошлись спустя 18 лет. В этом браке у нее родилось двое детей: дочь Барбара и сын Людвиг. Девочка начала карьеру в модельном бизнесе, но погибла в автокатастрофе, а мальчик подарил своей матери двух внуков.

Ипполит (Юрий Яковлев)

Еще до известного трагического фильма у актера были культовые роли: "Человек ниоткуда", "Гусарская баллада", "Идиот", "Анна Каренина". В советский период он был очень востребованным актером, но после перестал сниматься в кино из-за того, что не понимал современные фильмы. С 1993 года он снялся только в четырех картинах, одной из которых стало продолжение "Иронии сульбы". Яковлев был женат трижды и только в браке с искусствоведом Ириной Сергеевой обрел счастье и прожил 40 лет. В 2013 Юрий Яковлев ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 85 лет.
Комментарии2
Актеры , Видео , Ирина Сергеева , Анна Каренина , Андрей Мягков , Юрий Яковлев , Барбара Брыльска , РИА Новости
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