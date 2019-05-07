Красивая история болливудской звезды

Болливудская актриса Айшвария Рай — одна из самых красивых женщин на планете. В 1994 году 21-летняя Айшвария выиграла конкурс «Мисс Мира», и с этого момента началась её карьера в кино. Сначала Рай снималась только в индийских фильмах, но постепенно её заметил и Голливуд, так что Айшвария стала уже мировой звездой. В личной жизни красавица тоже преуспела: она замужем за коллегой Абхишеком Баччаном , сыном болливудской звезды Амитабха Баччана

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