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Красивая история болливудской звезды 

Рамблер 3 часа назад
Болливудская актриса Айшвария Рай — одна из самых красивых женщин на планете. В 1994 году 21-летняя Айшвария выиграла конкурс «Мисс Мира», и с этого момента началась её карьера в кино. Сначала Рай снималась только в индийских фильмах, но постепенно её заметил и Голливуд, так что Айшвария стала уже мировой звездой. В личной жизни красавица тоже преуспела: она замужем за коллегой Абхишеком Баччаном, сыном болливудской звезды Амитабха Баччана.
Смотрите видео и узнайте больше об индианке с мировой известностью.
Актеры , Видео , Амитабх Баччан , Абхишек Баччан
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