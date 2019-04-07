Нелепые требования актеров во время съемок фильмов

Иногда режиссерам даже проще согласиться с абсурдными просьбами, чем отстаивать свое мнение.

Криспин Гловер, "Ангелы Чарли"

Актер сыграл в фильме злодея, который, правда, потом полюбил одну из главных героинь и даже спас ее от неминуемой смерти. Интересно, что Гловер запомнился зрителю тем, что вел себя необычно для привычных антагонистов. В кадре он был всегда серьезен, почти не показывал эмоций и не произнес ни одной реплики. Вообще, в сценарии они были, однако Криспин отказался что-либо говорить, ему хотелось отыграть молчаливого злодея. В результате получился очень интересный персонаж: яркий и загадочный.

Бен Аффлек, "Исчезнувшая"

Кадр из фильма "Исчезнувшая"

В фильме "Исчезнувшая" есть сцена, где главный герой в исполнении Бена Аффлека, пытается скрыть свое лицо от посторонних глаз за кепкой. Режиссер Дэвид Финчер настаивал на том, чтобы головной убор должен быть с эмблемой бейсбольной команды New York Yankees. Но Аффлек оказался преданным фанатом Boston Red Sox, поэтому ни при каких условиях не соглашался надеть кепку их конкурентов.

"Дэвид, я люблю тебя, и пойду на что угодно. Но я никогда не надену эту кепку. Я просто не могу. Я не могу натянуть это на свою голову", — жаловался Бен.

Режиссеру пришлось пойти на уступки, он предложил кепку с с эмблемой клуба New York Mets.

Сэмюэль Джексон, "Криминальное чтиво"

Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

По задумке самого Тарантино один из героев "Чтива" Джулс должен был носить огромную афро-шевелюру, чтобы контрастировать со своим напарником Винсентом, у которого были длинные волосы, гладко зачесанные назад. Сэмюэль Джексон решил для начала примерить менее объемный парик. В результате ему показалось, что так будет гораздо лучше, и он принялся уговаривать режиссера. Как мы знаем, Тарантино согласился.