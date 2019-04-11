Любимица миллионов Сандра Буллок, обладательница премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за фильм "Невидимая сторона", в личной жизни успехами похвастаться не может. Ее поздний брак с телеведущим и производителем мотоциклов Джесси Джеймсов закончился разводом из-за множества измен со стороны супруга, которые тот честно признал. Это не помешало Джеймсу попытаться отсудить у бывшей жены десятки миллионов долларов. Сегодня 54-летняя актриса воспитывает двух приемных детей и вспоминает о разводе так: "Слава богу, что этот кошмар остался в прошлом".
Одна из самых красивых женщин планеты Шарлиз Терон тоже остается одинокой. Официально актриса никогда не была замужем, хотя длительные отношения связывали ее с актером и бывшим мужем Мадонны Шоном Пенном, солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом и актером Стюартом Таунсендом. Шарлиз воспитывает трех усыновленных детей. На днях она объявила, что готова к новым романтическим встречам.
Одинокой после развода с Бредом Питтом остается Анджелина Джоли. Мега-звезда Мадонна в возрасте 56 лет тоже не связана узами брака. После развода с британским режиссером Гаем Риччи певица и актриса больше замуж не выходила. У нее двое родных и четверо приемных детей, ее родная дочь Лурдес на днях стала лицом совместной коллекции брендов X-Girl и MaDeMe.
И дело тут не только в возрасте: ведь 28-летняя "Гермиона" из фильмов про Гарри Поттера, актриса Эмма Уотсон, тоже не нашла себе пару. Возможно, успешные и красивые женщины просто не готовы снижать свои требования к мужчинам?