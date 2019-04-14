Почему Этуш ссорился с Гайдаем

Но на съемочной площадке между Гайдаем и Этушем часто возникали размолвки. Дело в том, что режиссер видел Саахова персонажем гротескным и эксцентричным, а артист полагал, что он должен быть совершенно серьезным в противовес нелепой и забавной троице Труса, Балбеса и Бывалого.

Так, в сцене, где Саахов заходит с подносом и угощениями к запертой в комнате Нине и выходит, облитый вином, Этуш играл без тени улыбки. Но единственная деталь — цветок за ухом — сделала этот эпизод комичным и запоминающимся.

Кстати, фраза «Шляпу сними» принадлежит самому артисту.

Он позже признавался, что жесты и мимику позаимствовал у одного своего знакомого и опасался, как бы тот не опознал себя в персонаже. А вот другой приятель Этуша предсказал ему неприятности.

Владимир Абрамович и прежде играл южан в различных картинах, поэтому друг заявил артисту, чтобы он не посещал Кавказ, потому что его там могут убить. А после колоритного Саахова тот же товарищ сказал: «Ну вот теперь тебе и на Кавказ не надо. Они тебя в Москве убьют».