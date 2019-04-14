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Почему Этуш ссорился с Гайдаем 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Роль товарища Саахова из комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» принесла актеру Владимиру Этушу колоссальную популярность.
Но на съемочной площадке между Гайдаем и Этушем часто возникали размолвки. Дело в том, что режиссер видел Саахова персонажем гротескным и эксцентричным, а артист полагал, что он должен быть совершенно серьезным в противовес нелепой и забавной троице Труса, Балбеса и Бывалого.
Так, в сцене, где Саахов заходит с подносом и угощениями к запертой в комнате Нине и выходит, облитый вином, Этуш играл без тени улыбки. Но единственная деталь — цветок за ухом — сделала этот эпизод комичным и запоминающимся.
Кстати, фраза «Шляпу сними» принадлежит самому артисту.
Он позже признавался, что жесты и мимику позаимствовал у одного своего знакомого и опасался, как бы тот не опознал себя в персонаже. А вот другой приятель Этуша предсказал ему неприятности.
Владимир Абрамович и прежде играл южан в различных картинах, поэтому друг заявил артисту, чтобы он не посещал Кавказ, потому что его там могут убить. А после колоритного Саахова тот же товарищ сказал: «Ну вот теперь тебе и на Кавказ не надо. Они тебя в Москве убьют».
Комментарии
Актеры , Владимир Этуш , Леонид Гайдай
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