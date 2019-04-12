Кого считали внебрачным сыном Никиты Михалкова 

Режиссёр Никита Михалков никак не мог найти маленькую актрису на роль дочери героини Светланы Крючковой в фильме «Родня» (1981). Он отсмотрел множество претенденток, но так и не выбрал подходящую. Тогда Михалков ради шутки вызвал мальчика, сыгравшего у него два года назад в картине «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». Федя Стуков отлично сымпровизировал, и роль маленькой нахалки досталась ему. После премьеры на Фёдора свалилась слава, и некоторые даже сочли, что он — внебрачный сын Михалкова.