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Назван лучший фитнес-актер года 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @kurtsyn_roman
В Москве прошла церемония вручения премия Crocus Fitness Awards. Заслуженную победу в номинации "Лучший фитнес-актер года" одержал популярный артист, известность к которому пришла после роли в сериале "Меч". Заветную статуэтку в виде гантели вручили Роману Курцыну. Победителями в других номинациях стали Стас Костюшкин с женой, Джиган, Алексей Немов, Сергей Лазарев, Валерия, Диана Арбенина и другие звезды.
На счету Романа Курцына более 60 работ в кино и несколько престижных наград, включая специальный диплом жюри фестиваля «Кинотавр» и премию ФСБ. Также актер успевает играть на сцене, а также возглавляет театр каскадеров "Ярфильм" и мечтает повторить успех "Цирка Дю Солей".
Актеры , Сергей Лазарев , Диана Арбенина , Роман Курцын , Алексей Немов , ФСБ
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