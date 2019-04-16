Назван лучший фитнес-актер года 

В Москве прошла церемония вручения премия Crocus Fitness Awards. Заслуженную победу в номинации "Лучший фитнес-актер года" одержал популярный артист, известность к которому пришла после роли в сериале "Меч". Заветную статуэтку в виде гантели вручили Роману Курцыну. Победителями в других номинациях стали Стас Костюшкин с женой, Джиган, Алексей Немов, Сергей Лазарев, Валерия, Диана Арбенина и другие звезды.
На счету Романа Курцына более 60 работ в кино и несколько престижных наград, включая специальный диплом жюри фестиваля «Кинотавр» и премию ФСБ. Также актер успевает играть на сцене, а также возглавляет театр каскадеров "Ярфильм" и мечтает повторить успех "Цирка Дю Солей".