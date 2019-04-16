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Как выглядела в молодости Ирина Понаровская 

Рамблер 5 часов назад
Известной актрисе, певице и телеведущей Ирине Понаровской в этом году исполнилось 66 лет. Светская львица не прекращает участвовать в различных шоу и сегодня, а также ведет творческую деятельность. Теперь уже не так часто, но все же ее можно встретить на всевозможных выставках или в театре.
Но какой была актриса в свои ранние годы? Вспоминаем вместе.
За свою жизнь Понаровская снялась всего в 9 фильмах. Но в первую очередь Ирина все же певица, а не актриса, а свою карьеру начинала в составе ВИА "Поющие гитары".
Ирина Понаровская в 1988 году
В Союзе за артисткой плотно закрепилось звание "Мисс Шанель Советского Союза".
С 2000 года Ирина Понаровская носит титул Заслуженной артистки Российской Федерации. Но при этом уже много лет живет за границей: то в Эстонии, то в Норвегии, лишь иногда звезда навещает Санкт-Петербург.
Ирина Понаровская в 1988 году
Актеры , Видео , Ирина Понаровская , РИА Новости
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