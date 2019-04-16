Как выглядела в молодости Ирина Понаровская

Известной актрисе, певице и телеведущей Ирине Понаровской в этом году исполнилось 66 лет. Светская львица не прекращает участвовать в различных шоу и сегодня, а также ведет творческую деятельность. Теперь уже не так часто, но все же ее можно встретить на всевозможных выставках или в театре.

Но какой была актриса в свои ранние годы? Вспоминаем вместе.

За свою жизнь Понаровская снялась всего в 9 фильмах. Но в первую очередь Ирина все же певица, а не актриса, а свою карьеру начинала в составе ВИА "Поющие гитары".

Ирина Понаровская в 1988 году

В Союзе за артисткой плотно закрепилось звание "Мисс Шанель Советского Союза".

С 2000 года Ирина Понаровская носит титул Заслуженной артистки Российской Федерации. Но при этом уже много лет живет за границей: то в Эстонии, то в Норвегии, лишь иногда звезда навещает Санкт-Петербург.

Ирина Понаровская в 1988 году