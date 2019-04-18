В 2004 году на телевидении началась новая эра качественных сериалов, которые могут помериться силами с большим кино — и открыла ее приключенческая драма «Остаться в живых». Авторы сделали ставку на малоизвестных публике актеров и не прогадали. После окончания сериала в 2010 году некоторые из них успешно продолжили карьеру в большом кино, а некоторые вернулись к телешоу.
Мэттью Фокс (Джек Шепард)
Роль лидера выживших на острове привлекла внимание продюсеров к Мэттью Фоксу, однако значительной карьеры в большом кино он пока не сделал. Фильм «Я, Алекс Кросс» провалился в прокате, а из других работ заметной стала лишь «Война миров Z». Скандла в 2011 году, когда Фокс избил женщину-водителя, отрицательно повлиял на его репутацию. С 1991 года Фокс в браке с Маргаритой Рончи, есть сын и дочь. Но в последнее время ходят слухи, что супруги на грани развода.
Джош Холлоуэй (Сойер)
За роль харизматичного мошенника Джош не раз получал первые места в топах самых красивых людей планеты. Также роль обеспечила его рекламными контрактами и работой в блокбастерах «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» и Паранойя». Впрочем, в обоих Холлоуэй сыграл небольшие роли. Он вернулся на телевидение, где сыграл главные роли в сериалах «Искусственный интеллект» и «Колония». Оба сериала были закрыты.
В браке с индонезийкой Йессикой Кумалой появились дочь и сын.
Эванджелин Лилли (Кейт Остин)
До роли беглянки от правосудия Лилли играла незначительные эпизоды, работала стюардессой и моделью. В настоящее время она — самая успешная «выпускница» «Остаться в живых». На ее счету роли в «Повелителе бури», «Живой стали», «Хоббите», «Человеке-муравье». Появится она и в финальной части «Мстителей». Лилли пять лет встречалась с коллегой по сериалу Домиником Монаганом, однако затем пара рассталась. От Нормана Кали, ассистента режиссера «остаться в живых» у Лилли двое сыновей.
Навин Эндрюс (Саид Джарра)
Один из немногих актеров сериала, который пришел на площадку уже в статусе звезды — оскароносного «Английского пациента». Впрочем, на тот момент карьера Навина была в кризисе из-за алкогольной зависимости. Поклонники актера могли увидеть его в лентах «Невеста и предрассудки», «Диана: История любви», а также в фэнтезийном сериале «Однажды в Стране чудес» в роли Джафара. А в 2018 году Навин начал сниматься в детективном сериале «Инстинкт».
Актер нет в соцсетях и он не распространяется о своей личной жизни. Известен романом в актрисой Барбарой Херши, которая старше его на 20 лет. Кроме того, занимается воспитанием сына от французской актрисы Елены Юстафии.
Доминик Монаган (Чарли Пейс)
До сериала был знаменит ролью хоббита Мерри в трилогии «Властелин колец». После «остаться в живых» снимался в сериале «Вспомни, что будет», фильмах «Солдаты удачи» и «Судный день». В этом году появится в 9 эпизоде «Звездных войн».
Терри О’Куинн (Джон Локк)
До сериала у Терри была обширная фильмография, как в кино, так и в сериалах. В конце 90-х запомнился ролью в мистическом сериале «Тысячелетие». После «остаться в живых» продолжил автикно сниматься в телешоу — «Секреты и ложь», «Черный список: Искупление». В прошлом году появился в сериале «Касл Рок» по романам Стивена Кинга. В 2012 году развелся со своей женой Лори, в браке с которой — двое сыновей.
Хорхе Гарсиа (Херли Рейес)
Исполнив роль обаятельного толстяка Херли, Гарсиа стал известен и за пределами США, где его знали как комика. После сериала запомнился работами в фэнтезийном сериале «Однажды в сказке» и теледраме «Алькатрас».
Эмили де Рэвин (Клэр Литтлтон)
До сериала запомнилась разве что в ремейке ужастика «У холмов есть глаза». После «Остаться в живых» появилась в «Помни меня» и «Джонни Д», но наибольшую популярность ей принесла роль Белль в сериале «Однажды в сказке».
Эмили дважды была замужем. От второго брака с режиссером Эриком Биличем есть сын и дочь.
Генри Иан Кьюсик (Десмонд Хьюм)
До «Остаться в живых» актер с шотландскими и перуанскими корнями сыграл Христа в фильме «Евангелие от Иоанна». После роли в сериале продолжил карьеру на телевидении и в театре. Наиболее яркой работой можно считать фантастический сериал «100». В браке — трое детей.
Юнджин Ким (Сун Квон)
До сериала была известной актрисой в Корее. После «Остаться в живых» значительной работой можно назвать разве что роль в сериале «Любовницы», где она сыграла вместе со звездой «Зачарованных» Алиссой Милано.
Дэниэл Дэ Ким (Джин Квон)
Актер сыграл немало эпизодических ролей до того, как попасть в «Остаться в живых». После сериала озвучивал компьютерные игры и без особого успеха снимался на большом экране. Заметной работой стала роль во второй и третьей части «Дивергента».
Мэгги Грейс (Шеннон Рутерфорд)
Хотя Мэгги быстро покинула сериал, роль избалованной дочери миллионера принесла ей успех. После сериала экспериментировала с независимым кино, сыграв в «Девушке из пригорода», также появилась в «Заложнице» с Лиамом Нисоном и заключительной части «Сумерек». С 2018 года играет в сериале «Бойтесь ходячих мертвецов». С 2017 года замужем за бизнесменом Брентом Башнеллом.
Йен Сомерхолдер (Бун Карлайл)
Уход Буна стал первой смертью из числа центральных героев сериала. Но главный успех его ждал впереди. Он покорил девушек всего мира, сыграв вампира Деймона в сериале «Дневники вампира». Йен встречался с Ниной Добрев, партнершей по вампирским хроникам, а в 2015 году женился на Никки Рид. В 2017 году у них родилась дочь.