Как сейчас выглядят актеры из «Остаться в живых»

В 2004 году на телевидении началась новая эра качественных сериалов, которые могут помериться силами с большим кино — и открыла ее приключенческая драма «Остаться в живых». Авторы сделали ставку на малоизвестных публике актеров и не прогадали. После окончания сериала в 2010 году некоторые из них успешно продолжили карьеру в большом кино, а некоторые вернулись к телешоу.

Мэттью Фокс (Джек Шепард)

Роль лидера выживших на острове привлекла внимание продюсеров к Мэттью Фоксу, однако значительной карьеры в большом кино он пока не сделал. Фильм «Я, Алекс Кросс» провалился в прокате, а из других работ заметной стала лишь «Война миров Z». Скандла в 2011 году, когда Фокс избил женщину-водителя, отрицательно повлиял на его репутацию. С 1991 года Фокс в браке с Маргаритой Рончи, есть сын и дочь. Но в последнее время ходят слухи, что супруги на грани развода.

Джош Холлоуэй (Сойер)

За роль харизматичного мошенника Джош не раз получал первые места в топах самых красивых людей планеты. Также роль обеспечила его рекламными контрактами и работой в блокбастерах «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» и Паранойя». Впрочем, в обоих Холлоуэй сыграл небольшие роли. Он вернулся на телевидение, где сыграл главные роли в сериалах «Искусственный интеллект» и «Колония». Оба сериала были закрыты.

В браке с индонезийкой Йессикой Кумалой появились дочь и сын.

Эванджелин Лилли (Кейт Остин)

До роли беглянки от правосудия Лилли играла незначительные эпизоды, работала стюардессой и моделью. В настоящее время она — самая успешная «выпускница» «Остаться в живых». На ее счету роли в «Повелителе бури», «Живой стали», «Хоббите», «Человеке-муравье». Появится она и в финальной части «Мстителей». Лилли пять лет встречалась с коллегой по сериалу Домиником Монаганом, однако затем пара рассталась. От Нормана Кали, ассистента режиссера «остаться в живых» у Лилли двое сыновей.

Навин Эндрюс (Саид Джарра)

Один из немногих актеров сериала, который пришел на площадку уже в статусе звезды — оскароносного «Английского пациента». Впрочем, на тот момент карьера Навина была в кризисе из-за алкогольной зависимости. Поклонники актера могли увидеть его в лентах «Невеста и предрассудки», «Диана: История любви», а также в фэнтезийном сериале «Однажды в Стране чудес» в роли Джафара. А в 2018 году Навин начал сниматься в детективном сериале «Инстинкт».

Актер нет в соцсетях и он не распространяется о своей личной жизни. Известен романом в актрисой Барбарой Херши , которая старше его на 20 лет. Кроме того, занимается воспитанием сына от французской актрисы Елены Юстафии.

Доминик Монаган (Чарли Пейс)

До сериала был знаменит ролью хоббита Мерри в трилогии «Властелин колец». После «остаться в живых» снимался в сериале «Вспомни, что будет», фильмах «Солдаты удачи» и «Судный день». В этом году появится в 9 эпизоде «Звездных войн».

Терри О’Куинн (Джон Локк)

До сериала у Терри была обширная фильмография, как в кино, так и в сериалах. В конце 90-х запомнился ролью в мистическом сериале «Тысячелетие». После «остаться в живых» продолжил автикно сниматься в телешоу — «Секреты и ложь», «Черный список: Искупление». В прошлом году появился в сериале «Касл Рок» по романам Стивена Кинга . В 2012 году развелся со своей женой Лори, в браке с которой — двое сыновей.

Хорхе Гарсиа (Херли Рейес)

Исполнив роль обаятельного толстяка Херли, Гарсиа стал известен и за пределами США, где его знали как комика. После сериала запомнился работами в фэнтезийном сериале «Однажды в сказке» и теледраме «Алькатрас».

Эмили де Рэвин (Клэр Литтлтон)

До сериала запомнилась разве что в ремейке ужастика «У холмов есть глаза». После «Остаться в живых» появилась в «Помни меня» и «Джонни Д», но наибольшую популярность ей принесла роль Белль в сериале «Однажды в сказке».

Эмили дважды была замужем. От второго брака с режиссером Эриком Биличем есть сын и дочь.

Генри Иан Кьюсик (Десмонд Хьюм)

До «Остаться в живых» актер с шотландскими и перуанскими корнями сыграл Христа в фильме «Евангелие от Иоанна». После роли в сериале продолжил карьеру на телевидении и в театре. Наиболее яркой работой можно считать фантастический сериал «100». В браке — трое детей.

Юнджин Ким (Сун Квон)

До сериала была известной актрисой в Корее. После «Остаться в живых» значительной работой можно назвать разве что роль в сериале «Любовницы», где она сыграла вместе со звездой «Зачарованных» Алиссой Милано

Дэниэл Дэ Ким (Джин Квон)

Актер сыграл немало эпизодических ролей до того, как попасть в «Остаться в живых». После сериала озвучивал компьютерные игры и без особого успеха снимался на большом экране. Заметной работой стала роль во второй и третьей части «Дивергента».

Мэгги Грейс (Шеннон Рутерфорд)

Хотя Мэгги быстро покинула сериал, роль избалованной дочери миллионера принесла ей успех. После сериала экспериментировала с независимым кино, сыграв в «Девушке из пригорода», также появилась в «Заложнице» с Лиамом Нисоном и заключительной части «Сумерек». С 2018 года играет в сериале «Бойтесь ходячих мертвецов». С 2017 года замужем за бизнесменом Брентом Башнеллом.

Йен Сомерхолдер (Бун Карлайл)