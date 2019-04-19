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Что стало с актрисой, сыгравшей «Зену, королеву воинов» 

Рамблер 19 апреля 2019
Фото: кадр из сериала "Зена, королева воинов"
Сериал о непобедимой воительнице Зене, которая приходит на помощь всем, кто в ней нуждается, и готова сражаться с богами, был безумно популярен у девочек-подростков на рубеже нулевых годов. Сыгравшей в нем главную роль новозеландской актрисе Люси Лоулесс в этом марте исполнился 51 год.
Актриса родилась 29 марта 1968 года в многодетной семье, имеет четырех старших братьев и младшую сестру. Начальное образование получила в школе при монастыре, где участвовала в театральных постановках. В 17 лет поступила в Оклендский Университет, но бросила его через год и вместе с бойфрендом Гартом Лоулессом отправилась путешествовать по миру. После Европы они устроились работать на золотой рудник в Австралии. В 1988 году Люси и Гарт поженились, родили дочь и вернулись в Новую Зеландию, а в 1989 году Люси выиграла конкурс красоты "Миссис Новая Зеландия" и стала работать телеведущей и сниматься в комедийных шоу. Роль Зены в приквеле сериала "Зена, королева воинов" она получила в связи с внезапной болезнью утвержденной актрисы. Ее персонаж стал настолько популярным, что продюсеры решили сделать ее главной героиной собственного шоу, стартовавшего в 1995 году.
В 1996 году Люси развелась с Гартом и стала гастролировать по миру в качестве суперпопулярной звезды. В 1998 году вышла замуж за продюсера сериала «Зена» Роберта Таперта, которому родила двоих сыновей.
После окончания сериала "Зена" Люси снималась в эпизодических ролях в таких сериалах, как «Секретные материалы», «Ты только пристрели меня», «Звёздный крейсер „Галактика“», кабельном сериале "Спартак" и "Эш против зловещих мертвецов". Актриса является активным сторонником "Гринпис" и в 2012 году была приговорена к штрафу и общественным работам за участие в групповом захвате нефтедобывающего судна компании Shell у берегов Новой Зеландии. Королева воинов с друзьями удерживала судно в течение 77 часов.
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Актеры , Секретные материалы , Эш против Зловещих мертвецов , Спартак , Shell
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