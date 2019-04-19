Что стало с актрисой, сыгравшей «Зену, королеву воинов»

Сериал о непобедимой воительнице Зене, которая приходит на помощь всем, кто в ней нуждается, и готова сражаться с богами, был безумно популярен у девочек-подростков на рубеже нулевых годов. Сыгравшей в нем главную роль новозеландской актрисе Люси Лоулесс в этом марте исполнился 51 год.

Актриса родилась 29 марта 1968 года в многодетной семье, имеет четырех старших братьев и младшую сестру. Начальное образование получила в школе при монастыре, где участвовала в театральных постановках. В 17 лет поступила в Оклендский Университет, но бросила его через год и вместе с бойфрендом Гартом Лоулессом отправилась путешествовать по миру. После Европы они устроились работать на золотой рудник в Австралии. В 1988 году Люси и Гарт поженились, родили дочь и вернулись в Новую Зеландию, а в 1989 году Люси выиграла конкурс красоты "Миссис Новая Зеландия" и стала работать телеведущей и сниматься в комедийных шоу. Роль Зены в приквеле сериала "Зена, королева воинов" она получила в связи с внезапной болезнью утвержденной актрисы. Ее персонаж стал настолько популярным, что продюсеры решили сделать ее главной героиной собственного шоу, стартовавшего в 1995 году.

В 1996 году Люси развелась с Гартом и стала гастролировать по миру в качестве суперпопулярной звезды. В 1998 году вышла замуж за продюсера сериала «Зена» Роберта Таперта, которому родила двоих сыновей.