Голливудские актеры, работавшие за еду

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Миллиард
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
После
Мелодрама
Купить билет
Волшебный парк Джун
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Проклятие плачущей
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Кладбище домашних животных
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Балканский рубеж
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Шазам!
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хеллбой
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Мы
Триллер, Ужасы
Купить билет
Щенячий патруль: Мегащенки
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Домовой
Фэнтези, Комедия, Семейный
Купить билет
Королевский корги
Мультфильм, Комедия
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
Нуреев. Белый ворон
Биография, Драма
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет
Середина 90х
Трагикомедия
Купить билет
Трезвый водитель
Ромком
Купить билет
Потерянное звено
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет

Голливудские актеры, которые работали за копейки 

Рамблер 1 час назад
Звезды, которые сегодня получают фантастические гонорары, когда-то работали за копейки или вовсе за еду. В числе таких знаменитостей:
1. Брэд Питт за съемки в фильме «Тельма и Луиза» в 1991 получил всего 6 000 долларов.
2. Николасу Кейджу за участие в ленте «Девушка из долины» (1982) выплатили 5 000 долларов.
3. Линдси Лохан начала с больших гонораров, но ранняя слава не довела девушку до добра. Ее роль в ленте «Каньоны» в 2013 году оценили в 6 500 долларов.
4. Райан Гослинг снимался в фильме «Полу-Нельсон» в 2006 году за 1 000 долларов в неделю.
5. Жан-Клод Ван Дамм во второй своей ленте «Не отступать и не сдаваться», вышедшей в 1986 году, поучаствовал за 250 долларов.
6. Роберт Дауни-младший и Майкл Китон в 2004 году в «Решающей игре» согласились на оплату 100 долларов в день.
7. Гонорар Харрисона Форда в четвертом эпизоде «Звездных войн», который выпустили в 1977 году, составил 1 000 долларов в неделю.
8. Голливудская звезда Роберт Де Ниро работал с Брайаном Де Пальмой в 1963 году над картиной «Свадебная вечеринка», но фильм представили зрителям лишь через 6 лет. Тогда Де Ниро стал обладателем 50 долларов.
Комментарии
Актеры , Видео , Райан Гослинг , Линдси Лохан , Брэд Питт , Жан-Клод Ван Дамм , Брайан де Пальма , Харрисон Форд , Роберт де Ниро , Майкл Китон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Netflix тестирует функцию «Случайный эпизод»
«Игра престолов»: реальные герои и события
Уилл Смит внезапно зачитал рэп на фестивале
На фильмах «18+» начнут спрашивать паспорт
Видео
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Фильмы
Голливудские актеры, работавшие за еду
Актеры
Как на самом деле создают звуки для кино
Фильмы
Участник «Своей игры» установил рекорд по выигрышу
ТВ
Как снимали первый фильм-катастрофу в СССР
Фильмы
Секс, религия и огнемет: что покажут на 41‐ом ММКФ
Фильмы
В России новостной выпуск впервые провел робот
ТВ
В фильме «Хеллбой» Баба-Яга пыталась вызвать Сталина
Фильмы
Постаревшие герои боевиков восьмидесятых
Актеры
Как выглядят сейчас актеры из боевика «Вспомнить всё»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение