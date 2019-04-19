Постаревшие герои боевиков восьмидесятых 

Брюс Уиллис впервые появился на экране в 1980 году, но известность ему принесла роль в боевике «Крепкий орешек», который вышел в 1988. После этой роли за Брюсом закрепилось амплуа героя, спасающего мира, которое он эксплуатирует и по сей день. Сейчас актёру 64 года, но, похоже, он не собирается уходить на покой: ежегодно выходят всё новые и новые картины с участием Уиллиса, в которых он предстаёт в по-прежнему отличной физической форме. А как сложилась жизнь других артистов, которые снимались в боевиках восьмидесятых и девяностых годов? Узнайте об этом из видео.