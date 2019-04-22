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«Пророческая» роль Владимира Зеленского 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Слуга народа"
21 апреля Владимир Зеленский одержал победу во втором туре выборов президента Украины. В связи с этим многие вспомнили его роль в сериале «Слуга народа».
Первый сезон сериала вышел в 2015 году и имел слоган «История следующего президента». В телефильме Зеленский исполнил роль простого учителя истории по имени Василий Голобородько, обычного человека из народа, который становится президентом.
Новый «слуга народа» начинает бороться с коррупцией и решать множество других вопросов, связанных с управлением страной. Но, разумеется, сделать это не так просто.
Уже сегодня многие назвали «Слугу народа» для Зеленского проектом пророческим. Параллели между его ролью в фильме и реальностью действительно есть. Удивительно, но в сериале Василию Голобородько удалось победить в выборах с результатом в 73% голосов. В реальности же по результатам национального экзитпола Владимир Зеленский получил 73,2% голосов.
Что тут можно сказать: иногда экранизируют книги, комиксы и биографии людей, а порой художественные фильмы и даже сериалы способны стать основой для биографии.
Комментарии
Актеры , Владимир Зеленский
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