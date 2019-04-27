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Что случилось с Маргаритой Тереховой, которая играла Миледи 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера"
Сегодня актрисе Маргарите Тереховой — 76 лет. Не так давно дочь актрисы Анна рассказала в передаче "Судьба человека", что много лет назад врачи поставили ее матери неутешительный диагноз — болезнь Альцгеймера. В связи с тем, что заболевание прогрессировало, Терехова перестала играть в театре и кино еще в 2005 году.
За свою кинокарьеру Маргарита сыграла больше сорока ролей. Зрителям она особенно запомнилась в роли интриганки Миледи Винтер в музыкальном трехсерийном фильме "Д’Артаньян и три мушкетера". Кроме того, известными можно считать такие ее работы, как "Здравствуй, это я!", "Бегущая по волнам", "Зеркало", "Собака на сене". Последней большой работой Тереховой стала роль Ирины Николаевны Аркадиной в картине "Чайка" по произведению Антона Чехова, в которой актриса также впервые выступила как режиссер и сценарист.
Кадр из фильма "Зеркало"
Если в карьере Маргариту во всем ждал успех, то в личной жизни дела не складывались. Актриса была замужем три раза, но каждый раз ее браки заканчивались разводом. Первым мужем актриса стал ее однокурсник и будущий заслуженный артист России Вячеслав Бутенко. Они разошлись через три года, поняв, что поторопились со свадьбой. Второй муж Маргариты — актер Савва Кириллович Хашимов из Болгарии. У них родилась дочь Анна, которая тоже стала известной актрисой. Однако рождение ребенка их брак не спасло. Хашимов предложил Тереховой переехать в Болгарию, но она приняла решение остаться в России, потому что ее карьера здесь шла в гору. Третьим мужем Маргариты стал режиссер Георгий Гаврилов, вместе они прожили 15 лет. По официальной версии у них есть сын Александр. Однако в 1981 году, когда мальчик только родился, ходили упорные слухи, что это ребенок таджикского предпринимателя и политика Сайфиддина Тураева. В то время он был женат, поэтому связь с Тереховой, а также отцовство, он отрицал. После развода с Гавриловым актриса с головой ушла в работу и долгое время не только снималась в кино и играла в театре, но и преподавала во ВГИКе.
Сегодня за Маргаритой ухаживает дочь Анна и сын Александр. Как рассказывают дети, актриса уже мало кого узнает и почти не выходит на улицу, но ей нравится слушать, как ей читают стихи ее любимых поэтов.
Комментарии5
Актеры , Савва Хашимов , Маргарита Терехова , Вячеслав Бутенко , Антон Чехов , Георгий Гаврилов , РИА Новости
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