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Что стало с Яринкой из «Свадьбы в Малиновке» 

Рамблер 30 минут назад
Музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке» (1967) — один из самых любимых фильмов в нашей стране. Очаровательную Яринку сыграла в ней молодая актриса Валентина Николаенко. Для неё это была третья работа в кино, но именно «Свадьба в Малиновке» принесла Валентине популярность. Казалось, что теперь красивая актриса будет нарасхват у режиссёров, однако они не спешили предлагать ей роли. Да и работа в Театре на Таганке тоже не приносила удовлетворения. Какой путь выбрала Николаенко и чем она занимается сегодня?
https://woman.rambler.ru/11225588
Актеры , Видео , Фильмы , Валентина Николаенко
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