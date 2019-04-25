Что стало с Яринкой из «Свадьбы в Малиновке» 

Музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке» (1967) — один из самых любимых фильмов в нашей стране. Очаровательную Яринку сыграла в ней молодая актриса Валентина Николаенко. Для неё это была третья работа в кино, но именно «Свадьба в Малиновке» принесла Валентине популярность. Казалось, что теперь красивая актриса будет нарасхват у режиссёров, однако они не спешили предлагать ей роли. Да и работа в Театре на Таганке тоже не приносила удовлетворения. Какой путь выбрала Николаенко и чем она занимается сегодня?
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