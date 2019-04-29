Роли, сделавшие Уму Турман известной 

Ума Турман — одна из самых неординарных и ярких звезд Голливуда. Она отличалась от других с детства: имя, данное девочке в честь индуистской богини, необычная семья и внешность. Все это не только не помешало, а, скорее, стало бонусом при построении девушкой модельной и актерской карьеры. 29 апреля Уме Турман исполняется 49 лет. Вспоминаем самые известные роли, которые принесли славу музе оскароносного Квентина Тарантино.
Таинственная красотка из "Генри и Джун"
В жизнь скучающей по чувственным наслаждениям писательницы Анаис Нин врывается странная пара: вульгарный Генри Миллер и его таинственная супруга Джун (Ума Турман). После этого фильма за актрисой закрепился образ томной красотки. Кинолента получила возрастной рейтинг 17+ из-за слишком откровенных сцен. Из-за этой отметки кинофильм не вышел в широкий прокат, но на тот момент это была самая любимая критиками роль Умы Турман.
"Дженнифер 8"
Здесь Ума Турман сыграла слепую и беззащитную девушку Хелену Робертсон, которая стала свидетельницей преступления маньяка, который охотится на молодых незрячих девушек. Робертсон взялся защищать детектив Джон Берлин (Энди Гарсия), который расследует дело маньяка.
"Мия" из "Криминального чтива"
«Криминальное чтиво» возвело на вершину киноолимпа не только Уму Турман, но и режиссера Квентина Тарантино. В 1994 году фильм стал открытием в жанре криминальных комедий. Роль наркозависимой жены криминального босса Марселласа Уоллеса, Мии прославила Уму Турман на весь мир. За нее артистка была номинирована на кинопремии «Оскар», «Золотой Глобус» и BAFTA.
Наемная убийца из "Убить Билла"
Хладнокровная убийца по кличке "Невеста" мстит членам преступного синдиката, который хотел ее уничтожить и членом которого являлась она сама. Однако основная ее цель — главарь банды, Билл.
Квентин Тарантино сочинил сюжет к «Убить Билла» во время работы над «Криминальным чтивом». Во время съемок выяснилось, что Турман беременна. Поскольку Тарантино не видел в главной роли никого, кроме нее, он отложил съемки.
Обманутая жена из "Нимфоманки"
В "Нимфоманке" Ларса Фон Триера Ума Турман сыграла обманутую супругу, муж которой бросил ее ради главной героини фильма.