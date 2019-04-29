Роли, сделавшие Уму Турман известной

Ума Турман — одна из самых неординарных и ярких звезд Голливуда. Она отличалась от других с детства: имя, данное девочке в честь индуистской богини, необычная семья и внешность. Все это не только не помешало, а, скорее, стало бонусом при построении девушкой модельной и актерской карьеры. 29 апреля Уме Турман исполняется 49 лет. Вспоминаем самые известные роли, которые принесли славу музе оскароносного Квентина Тарантино

Таинственная красотка из "Генри и Джун"

В жизнь скучающей по чувственным наслаждениям писательницы Анаис Нин врывается странная пара: вульгарный Генри Миллер и его таинственная супруга Джун (Ума Турман). После этого фильма за актрисой закрепился образ томной красотки. Кинолента получила возрастной рейтинг 17+ из-за слишком откровенных сцен. Из-за этой отметки кинофильм не вышел в широкий прокат, но на тот момент это была самая любимая критиками роль Умы Турман.

"Дженнифер 8"

Здесь Ума Турман сыграла слепую и беззащитную девушку Хелену Робертсон, которая стала свидетельницей преступления маньяка, который охотится на молодых незрячих девушек. Робертсон взялся защищать детектив Джон Берлин ( Энди Гарсия ), который расследует дело маньяка.

"Мия" из "Криминального чтива"

«Криминальное чтиво» возвело на вершину киноолимпа не только Уму Турман, но и режиссера Квентина Тарантино. В 1994 году фильм стал открытием в жанре криминальных комедий. Роль наркозависимой жены криминального босса Марселласа Уоллеса, Мии прославила Уму Турман на весь мир. За нее артистка была номинирована на кинопремии «Оскар», «Золотой Глобус» и BAFTA.

Наемная убийца из "Убить Билла"

Хладнокровная убийца по кличке "Невеста" мстит членам преступного синдиката, который хотел ее уничтожить и членом которого являлась она сама. Однако основная ее цель — главарь банды, Билл.

Квентин Тарантино сочинил сюжет к «Убить Билла» во время работы над «Криминальным чтивом». Во время съемок выяснилось, что Турман беременна. Поскольку Тарантино не видел в главной роли никого, кроме нее, он отложил съемки.

Обманутая жена из "Нимфоманки"