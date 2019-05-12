Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику

В 1964 году на экраны вышла французская лента «Анжелика — маркиза ангелов». История про красавицу-авантюристку моментально покорила публику, а актеры, снявшиеся в фильме, стали кумирами. Успех фильма способствовал появлению продолжений, хотя не все они были столь же удачны. Как сложилась жизнь исполнительницы главной роли?

Мишель Мерсье пригласили участвовать в съемках, когда ей было 25. В фильме Мишель пришлось появиться в откровенных сценах, но это лишь добавило ей популярности. Кстати, в СССР «Анжелику — маркиза ангелов» показали в кинотеатрах лишь в 1968 году, при этом все откровенные эпизоды вырезали. Увы, Анжелика сыграла с Мишель злую шутку — к актрисе так прилип этот образ, что в других ролях она не смогла понравится зрителям.

Несмотря на то, что Мерсье снималась довольно много, ни один фильм не принес ей славы, сравнимой с фильмами про Анжелику.

В восьмидесятые годы Мишель отдала предпочтение театру, но и здесь не преуспела. В девяностые годы артистке стало настолько тяжело, что она выставила на продажу костюмы, в которых снималась в историях про Анжелику.