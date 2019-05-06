Как сегодня живет советская актриса Наталья Селезнева

Фото: Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Актриса снялась более чем в 60 фильмах, включая знаменитую картину "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Наталья родилась в Москве 19 июня 1945 года. Ее отец, Игорь Полинковский, был известным в СССР фотографом, а мать, Елена Селезнева — популярной художницей. Конечно, девочка получилась очень творческой: с детства она сочиняла стихи и пела песни перед родными и знакомыми.

Когда Наташе было шесть лет, у Театра советской армии она познакомилась с известным актером Михаилом Майоровым . Он отвел ее на прослушивание к спектаклю "30 сребренников". Девочка понравилась худруку и получила свою первую роль в театре. Позже на одном из спектаклей Селезневу заметила писательница Агния Барто, которая настояла на том, чтобы именно Наташа играла в экранизации ее книги "Алеша Птицын вырабатывает характер".

К выпускным классам Наталья Селезнева точно знала, что хочет стать знаменитой актрисой. В 1966 году окончила театральное училище имени Бориса Щукина и стала актрисой Театра Сатиры.

Еще когда девушка была студенткой театрального вуза, она стала сниматься в картинах советских режиссеров, главным из которых оказался талантливый Леонид Гайдай . Их знакомство началось с фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", который моментально сделал Селезневу популярной. В дальнейшем она еще дважды снималась в комедиях Гайдая — в картинах "Иван Васильевич меняет профессию" и "Не может быть!".

Кадр из фильма "Не может быть!"

Кроме того, популярностью актриса во многом обязана телевизионному Кабачку "13 стульев", где она блистала в роли очаровательной пани Катарины. Сегодня Наталью Селезневу можно увидеть на сцене Театра Сатиры, в кино актриса больше не снимается.