Актриса снялась более чем в 60 фильмах, включая знаменитую картину "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
Наталья родилась в Москве 19 июня 1945 года. Ее отец, Игорь Полинковский, был известным в СССР фотографом, а мать, Елена Селезнева — популярной художницей. Конечно, девочка получилась очень творческой: с детства она сочиняла стихи и пела песни перед родными и знакомыми.
Когда Наташе было шесть лет, у Театра советской армии она познакомилась с известным актером Михаилом Майоровым. Он отвел ее на прослушивание к спектаклю "30 сребренников". Девочка понравилась худруку и получила свою первую роль в театре. Позже на одном из спектаклей Селезневу заметила писательница Агния Барто, которая настояла на том, чтобы именно Наташа играла в экранизации ее книги "Алеша Птицын вырабатывает характер".
К выпускным классам Наталья Селезнева точно знала, что хочет стать знаменитой актрисой. В 1966 году окончила театральное училище имени Бориса Щукина и стала актрисой Театра Сатиры.
Еще когда девушка была студенткой театрального вуза, она стала сниматься в картинах советских режиссеров, главным из которых оказался талантливый Леонид Гайдай. Их знакомство началось с фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", который моментально сделал Селезневу популярной. В дальнейшем она еще дважды снималась в комедиях Гайдая — в картинах "Иван Васильевич меняет профессию" и "Не может быть!".
Кадр из фильма "Не может быть!"
Кроме того, популярностью актриса во многом обязана телевизионному Кабачку "13 стульев", где она блистала в роли очаровательной пани Катарины. Сегодня Наталью Селезневу можно увидеть на сцене Театра Сатиры, в кино актриса больше не снимается.
В 1968 году на съемках фильма "Калиф-аист" Селезнева познакомилась с актером Владимиром Андреевым, за которого вышла замуж. Уже через год у них родился сын Егор. Сегодня супруги воспитывают трех внуков.