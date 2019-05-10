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Настасья Самбурская со скандалом ушла из Театра на Малой Бронной 

Рамблер 8 часов назад
Фото: @samburskaya
Актриса оказалась в центре внимания прессы из-за неожиданного ухода из театра, в котором играла 10 лет.
Театральная карьера Самбурской началась в 2009 году: она поступила в Театр на Малой Бронной сразу после окончания ГИТИСа.
В апреле актриса объявила, что собирается покинуть стены родного театра, но уверила поклонников, что до конца сезона доиграет свои спектакли. Однако на днях стало известно, что Самбурскую вывели из состава раньше времени, даже не предупредив лично.
Настасья обвинила в произошедшем режиссера Антона Яковлева — постановщика спектакля, в котором она играла.
"Хотела уйти из Театра по-хорошему, никого не подставляя, оповестив почти за 3 месяца. Но режиссер Яковлев в срочном порядке решил вывести меня из состава, не оповестив даже лично и никак не отреагировал на мою просьбу доиграть сезон. Руководство тоже не влияет на его самодурство, заходить в стены Театра после такого неуважительного отношения в мою сторону я больше не желаю. Ни одного спектакля больше со мной на Бронной не будет», — написала Самбурская в своем блоге и призвала зрителей сдать билеты на спектакли с ее участием.
Режиссер Антон Яковлев заверил журналистов, что предлагал Настасье сыграть два спектакля, а новой актрисе — еще два.
"Она сказала: либо все, либо ни одного. Совершенно идиотская ситуация. Это естественная производственная необходимость — успеть до нового сезона ввести новую актрису".
Сегодня Самбурская выложила в своем блоге личную переписку с режиссером, в которой он уверяет актрису, что не хотел конфликта. Настасья прокомментировала и ее:
"Вам не нужно было завершение на дружеской волне. Посыл вашего письма в том, что вы делаете так, как вам удобно. <…> Срочности не было играть спектакли вместо меня. Если уж актриса профессиональнее меня и лучше понимает материал, то явно бы до августа текст не забыла. И перед первым спектаклем наверняка были бы прогоны, так что и мизансцены бы освежила в памяти. Это исключительно проявление неуважения, личные обиды и "воспитательный процесс". <…> ВСЕ ребята актеры, кто присутствовал на репетициях, подтвердят, как меня задвигали, а мою роль сокращали".
Комментарии
Актеры , Антон Яковлев , Настасья Самбурская
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